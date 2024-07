Neuer Vertrag mit der Regierung: Indien-GP bis 2027

Mit einer neuen Regierungs-Vereinbarung soll der Wackelkandidat jetzt zu einem fixen Bestandteil der MotoGP-Landkarte werden. Ab 2025 wird die MotoGP für mindestens drei Jahre am Buddh International Circuit gastieren.

MotoGP-Promoter Dorna Sports bemüht sich, Stabilität in den seit längerem kippeligen Rennkalender zu bringen. Wie heute bekannt wurde, unterzeichnete Carmelo Ezpeleta in seiner Funktion als CEO des MotoGP-Rechteinhabers einen neuen Vertrag mit Invest UP, der Agentur der Regierung von Uttar Pradesh, die internationale Investitionen in dem Bundesstaat koordiniert.

Die Vereinbarung bestätigt, dass der Große Preis von Indien von 2025 bis einschließlich 2027 im Kalender stehen wird. Die Veranstaltung wird weiterhin auf dem Buddh International Circuit stattfinden. 2023 war die spektakuläre Anlage erstmals Austragungsort des Motorrad-GP von Indien. Sieger des Premieren-Rennens in der Königsklasse war VR46-Pilot Marco Bezzecchi. Neben dem Italiener standen Jorge Martin und Fabio Quartararo mit auf dem Podest.

Mit einer Bevölkerung von über1,4 Milliarden Menschen und mehr als 200 Millionen Motorrädern auf den Straßen ist Indien ein globaler Schlüsselmarkt für die MotoGP. Der Anteil der Zweiräder an der Gesamtzahl der täglich genutzten Fahrzeuge beträgt fast 75 %.

Der neue Vertrag, die direkt zwischen dem MotoGP-Rechteinhaber Dorna Sports und der Regierung von Uttar Pradesh, der bevölkerungsreichsten Region Indiens, unterzeichnet wurde, soll sowohl des Sports als auch die Motorradindustrie im ganzen Land weiter fördern. Fakt ist: Während die internationalen Zweiradmärkte in Europa, den USA aber auch in Asien massiv unter Druck stehen, ist in Indien weiterhin konstantes Wachstum festzustellen.

Manoj Kumar Singh, der verantwortliche Sekretär der Regierung von Uttar Pradesh, betonte die enorme Bedeutung dieser Vereinbarung: «Die MotoGP fix nach Uttar Pradesh zu holen, hebt unseren Staat nicht nur auf die globale Sportbühne, sondern katalysiert auch ein beträchtliches Wirtschaftswachstum in den Bereichen Tourismus, Gastgewerbe und damit verbundenen Sektoren. Diese Veranstaltung wird Besucher aus aller Welt anziehen und die Fähigkeiten von Uttar Pradesh bei der Ausrichtung von Weltklasse-Sportveranstaltungen hervorheben.»

Carmelo Ezpeleta, CEO von Dorna Sports, zeigte sich ebenfalls erleichtert: «Wir freuen uns sehr, diese neue Vereinbarung direkt mit der Regierung von Uttar Pradesh bekannt zu geben. Der erste Grand Prix von Indien war ein großer Erfolg und hat sowohl der MotoGP als auch der gastgebenden Region Uttar Pradesh einen enormen Nutzen gebracht, daher ist es fantastisch, dass wir diese Zusammenarbeit auch in Zukunft fortsetzen können.»

Der Dorna-Chef weiter: «Indien ist ein wichtiger Markt für die MotoGP, mit einem gesunden, etablierten Publikum für den Rennsport, von dem wir wissen, dass wir es exponentiell steigern können. Es gibt auch Hunderte von Millionen von Zweirädern, die jeden Tag im Land benutzt werden, was es für unsere Hersteller und für unseren Sport als Vorzeigeprojekt absolut notwendig macht, hier Präsenz zu zeigen.»

Anstatt wie bei der Rennpremiere im Spätsommer 2023, wird der Indien-GP ab 2025 nun bereits im März als eine der Auftaktveranstaltungen in den MotoGP-Kalender eingeflochten. Eine deutlich angenehme Wetter- und Luftsituation wurde als Hauptargument angeführt.