Live-Ticker MotoGP Silverstone: Kampf der Giganten

Aleix Espargaró sicherte sich in Silverstone die Pole mit einer Traumrunde

Ab 13.30 Uhr tickert SPEEDWEEK.com die Ereignisse vom Silverstone-Grand-Prix. Lesen Sie, wie es den MotoGP-Stars Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Marc Márquez, Pedro Acosta & Co ergeht.

Im Sprintrennen am Samstagnachmittag konnte Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) seinen Rückstand in der Gesamtwertung bis auf einen Punkt reduzieren, weil WM-Leader Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) an vierter Stelle liegend gestürzt war.

Während Enea Bastianini seinen ersten Sprintsieg feierte, landete sein Konkurrent um WM-Rang 3, Marc Márquez, im Kiesbett. Neben Bastianini standen Martin und Aleix Espargaró (Aprilia) auf dem Podium.

Aus der ersten Startreihe kommen im Grand Prix am Sonntag über 20 Runden, Start ist um 14 Uhr MESZ, Espargaró, Bagnaia und Bastianini, Reihe 2 bilden Martin, Alex Márquez und Brad Binder. In Reihe 3 stehen Marc Márquez, Maverick Viñales und Pedro Acosta.

Wie das Rennen in Silverstone läuft, lesen Sie im detaillierten Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.