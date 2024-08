Crew-Chief Norman Rank mit Honda in die MotoGP?

Der Deutsche Moto2-Crew-Chief Norman Rank muss sich wegen des Wechsels von Ai Ogura in die MotoGP für 2025 neu orientieren und spricht in den höchsten Tönen von seinem langjährigen Schützling.

Der Wechsel von Moto2-Ass Ai Ogura zum Trackhouse-Aprilia-Team in der nächsten Saison wurde am Donnerstag in Spielberg offiziell verkündet. Auch für seinen deutschen Crew-Chief Norman Rank bedeutet das somit eine Veränderung für 2025. Die beiden arbeiten seit Jahren zusammen – Rank führte Ogura bereits im Idemitsu Honda Team Asia zu Erfolgen, wo Rank ab der Saison 2016 tätig war.

Ogura und Rank sind bestens eingespielt. Nach dem gemeinsamen Wechsel zum MT Helmets-MSI-Team, könnte das Duo seine Zusammenarbeit nun sogar mit dem Moto2-WM-Titel krönen. Ogura liegt derzeit nur 18 Punkte hinter WM-Leader und Teamkollege Sergio Garcia (21), der ebenfalls gerne in die MotoGP aufgestiegen wäre.

Dass Ogura zu Trackhouse wechselt, war auch für Rank in gewisser Weise eine Überraschung – aber es gibt Erklärungen, die der Japaner am Donnerstag bereits selbst geliefert hat. Der Schleizer äußert sich über seinen asiatischen Schützling nur in den allerhöchsten Tönen. «Das ist keiner, der in der MotoGP einfach nur so rumfahren will. Ai will auch da Rennen gewinnen.»

Wie geht es aber für Rank im kommenden Jahr weiter, wenn Ogura den Schritt in die MotoGP tätigt? «Es hätte eventuell die Option gegeben, da mitzugehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das will», erklärte der ehemalige Rennfahrer. «Ich habe Ai deshalb auch gesagt, er soll gar nicht um etwas anfragen, was ich eventuell gar nicht will.»

Rank könnte sich vorstellen, bei Honda in der MotoGP unterzukommen – dort wird die Manpower im Moment an allen Ecken aufgestockt. «Die Sache mit Ai ist jetzt noch zu jung und zu frisch. Ich konnte selbst daher noch keine konkreten Gespräche führen», so Rank.