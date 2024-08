Kritik von Pecco Bagnaia: «Wird zunehmend tückisch»

Pecco Bagnaia: So macht der Vorderreifen keine Probleme

«Wir steigern ständig unsere Performance, aber der Vorderreifen bleibt derselbe», kritisierte MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia nach seiner Freitags-Bestzeit auf dem Red Bull Ring in Österreich.

Das MotoGP-Wochenende 2023 in der Steiermark hat Weltmeister Pecco Bagnaia dominiert: Pole-Position und Siege in beiden Rennen. Am Trainings-Freitag war er ebenfalls der überragende Pilot und fuhr mit 1:28,508 min Streckenrekord.

«Ich habe gut begonnen, meine dritte oder vierte Runde war bereits unter 1:30 min», erzählte der Ducati-Star. «Ich habe hier immer ein gutes Gefühl, ich liebe es, wenn wir hart bremsen müssen. Das passt perfekt zu meinem Fahrstil und meiner Abstimmung. Meine Pace ist fantastisch.»

Lediglich am Michelin-Vorderreifen übte er Kritik: «Sie testen und verbessern sich, wir brauchen einen neuen Reifen aber so bald wie möglich. Wir steigern ständig unsere Performance, aber der Vorderreifen bleibt derselbe. Das wird zunehmend tückisch. Hier merkt man das noch mehr, wegen der vielen Bremszonen. Die Strecke schaut von außen einfach aus, aber sie ist sehr technisch.»

Die Aussagen des Mannes mit der Startnummer 1 werden von zahlreichen Stürzen am Freitag untermauert: Beinahe alle Fahrer gingen zu Boden, weil ihnen das Vorderrad wegrutschte.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Zeittraining (16. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:28,508 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,281 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +0,319

4. Marc Márquez (E), Ducati, +0,350

5. Brad Binder (ZA), KTM, +0,461

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,548

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,599

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,609

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,725

10. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,773

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,800

12. Jack Miller (AUS), KTM, +0,821

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,872

14. Johann Zarco (F), Honda, +1,098

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,254

16. Luca Marini (I), Honda, +1,301

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,314

18. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,373

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,444

20. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,550

21. Pol Espargaro, (E), KTM, +1,675

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,913

23. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, + 2,037

24. Joan Mir (E), Honda, +2,149

25. Stefan Bradl (D), Honda, +2,387