Brad Binder (5.) – nach Crash weiter mit alten Reifen

Zweimal Platz 5 für Brad Binder – mit einer guten Leistung, aber auch einem Abflug zeigt sich der KTM-MotoGP-Pilot in guter Form. Auf den Schultern des Südafrikaners lasten vorerst alle KTM-Hoffnungen.

Während im freien Training Wildcard-Kollege Pol Espargaro mit Platz 3 für Aufsehen gesorgt hatte, war es im wichtigen Zeittraining am Freitagnachmittag RC16-Stammpilot Brad Binder, der die Ehre der Österreicher rettete. Nach einigen verpassten Anläufen gelang dem Südafrikaner dann doch eine entscheidend schnelle Runde für Rang 5.

Brad Binder war damit der erste Nicht-Ducati-Pilot unter den 25 Startern beim elften MotoGP-Event des Jahres. Obwohl der Werksfahrer fast eine halbe Sekunde auf die Zeit von Vorjahressieger Pecco Bagnaia einbüßte, konzentrierte sich Binder nur auf die eigene Performance: «Bei uns geht es ganz stark darum, einen bestmöglichen Rhythmus zu finden, wenn die Reifen bereits angefahren sind. Das Tempo konstant zu halten, auch wenn die Reifen bereits Verschleiß zeigen, das bereitet uns aktuell noch Probleme.»

Um hier maximal Erfahrung zu sammeln, ging Binder bereits am Vormittag mit einer ungewöhnlichen Aktion vor. «Ich hatte in der Sitzung am Morgen einen harmlosen Ausrutscher beim Umlegen in der Schikane vor Kurve 3. Ich konnte das Bike wieder aktivieren und in die Box kommen. Ich wollte aber unbedingt Erfahrung sammeln und bin dann auf die Piste mit den gleichen Reifen. Das hat sehr gut funktioniert und mir Vertrauen gegeben.»

Im Finale des einstündigen Zeittrainings war dann auch etwas Glück dabei. Denn Binder war zwischenzeitlich aus den Top-10 hinausgefallen. Binder: «Es war ein bisschen heikel, denn meine ersten beiden Versuche, eine Spitzenzeit zu fahren, gingen daneben. Ich hatte dann nur noch einen Schuss und es war bereits kurz vor Schluss. Doch das hat zum Glück gepasst. Mit der Pace können wir zuversichtlich sein für die nächsten Sessions.»

Am Freitag erwies sich Brad Binder vorerst als verlässliche Größe für KTM. «BB33» war rund 0,4 Sekunden schneller unterwegs als Pedro Acosta und Jack Miller, die mit den Rängen 11 und 12 den direkten Einstieg in das Quali 2 knapp verpassten. Augusto Fernandez beendete das Zeittraining als 15., Testfahrer Pol Espargaro strandete nach einem frühen Problem mit der Technik seines Entwicklungsbikes auf Platz 21.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Zeittraining (16. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:28,508 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,281 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +0,319

4. Marc Márquez (E), Ducati, +0,350

5. Brad Binder (ZA), KTM, +0,461

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,548

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,599

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,609

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,725

10. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,773

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,800

12. Jack Miller (AUS), KTM, +0,821

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,872

14. Johann Zarco (F), Honda, +1,098

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,254

16. Luca Marini (I), Honda, +1,301

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,314

18. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,373

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,444

20. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,550

21. Pol Espargaro, (E), KTM, +1,675

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,913

23. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, + 2,037

24. Joan Mir (E), Honda, +2,149

25. Stefan Bradl (D), Honda, +2,387