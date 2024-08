Franco Morbidelli fährt 2025 für VR46-Racing

Franco Morbidelli wird 2025 in der MotoGP für das VR46-Racing-Team an den Start gehen. Wie das Team heute verkündete, hat der Italiener einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Franco Morbidelli wird nächstes Jahr an der Seite von Fabio Di Giannantonio eine Ducati Desmosedici GP24 fahren. Somit wird das Team von MotoGP-Ikone Valentino Rossi in der nächsten Saison mit einem rein italienischen Fahrerduo antreten. «Was für eine schöne Geschichte! Ich werde mich hier auf jeden Fall wohlfühlen und möchte dieses Vertrauen sowohl für mich als auch für die ganze Mannschaft mit guten Ergebnissen zurückzahlen», freute sich Morbidelli. «Ein herzliches Dankeschön an die gesamte VR46 Riders Academy und an mein Management. Vale, Carlo, Uccio, Albi und Gianluca – alles Freunde, aber auch Schlüsselfiguren bei VR46. Ich kann es kaum erwarten, dieses neue Abenteuer gemeinsam zu beginnen.»

Der 29-jährige Römer war nicht nur der erste Fahrer der VR46-Akademie, sondern auch der erste Weltmeister der Truppe – 2017 gewann er den Moto2-Titel. Morbidelli kann mittlerweile auf die Erfahrung von sieben Saisons in der Königsklasse zurückblicken. 2020 wurde er Vizeweltmeister und erreichte in seiner MotoGP-Karriere bislang drei Siege und sechs Podiumsplätze. «Ich bin wirklich glücklich, dass Franco 2025 für das Team Pertamina Enduro VR46 Racing fahren wird. Franco war der erste Fahrer, der in die VR46 Riders Academy aufgenommen wurde. Wir kennen ihn seit Jahren, wir haben ihn in Tavullia wachsen sehen und heute können wir mit großer Genugtuung verkünden, dass er ab der nächsten Saison Teil der Crew sein wird», freute sich Teamdirektor Alessio Salucci, besser bekannt als «Uccio».

Salucci weiter: «Er ist ein Fahrer mit großem Talent, wir können es kaum erwarten, ihn willkommen zu heißen und ihn die familiäre Atmosphäre genießen zu lassen, die uns auszeichnet. Wir sind sicher, dass er in der Lage sein wird, mit den stärksten Jungs zu kämpfen. Ich kann mich nur noch einmal bei Ducati für die menschliche und technische Unterstützung bedanken und bei all unseren Partnern, allen voran Pertamina Lubricants, die dieses unglaubliche Projekt unterstützen.»

Morbidelli wird nächstes Jahr mit der GP24 das gleiche Bike fahren, wie er es jetzt bereits bei Pramac zur Verfügung hat. Bislang erlebt er eine durchwachsene Saison 2024. Nach einem schweren Trainingsunfall mit einer Ducati Panigale in Portimão Ende Januar, verpasste er die Wintertests in Malaysia und Katar. Es brauchte einige Zeit, bis sich Morbidelli an die für ihn neue Ducati Desmosedici gewöhnte. Bei den letzten Meetings war jedoch ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen – so erreichte er auf dem Sachsenring im Sprint und im Grand Prix jeweils den 5. Platz. Derzeit liegt Morbidelli in der Gesamtwertung mit 61 Punkten auf dem 12. Rang.

Bereits am 7. August hat Fabio Di Giannantonio einen Zweijahresvertrag mit dem VR46-Racing-Team unterschrieben. In der kommenden Saison wird er dort eine aktuelle GP25 fahren und die volle Werksunterstützung erhalten.