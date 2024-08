Startreff: Acht MotoGP-Piloten plus Rossi in Misano

Italiens Rennsportstätte Misano Adriatico erlebte in dieser Woche einen unerwarteten Aufmarsch aktueller MotoGP-Asse und einstiger Größen. Auch Valentino Rossi und Andrea Dovizioso waren am Start.

Auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» tummelten sich in den letzten Tagen die ganz großen Namen des Motorrad-Rennsports – wenn auch auf verschiedenen Bikes. Das MotoGP-Werksteam von Yamaha hatte neben Fabio Quartararo und Alex Rins auch Andrea Dovizzioso als Ersatzmann des Stammtesters Cal Crutchlow aufgeboten. Die MotoGP-Truppe von HRC Honda war – ebenfalls wegen der Concessions-Zugeständnisse - mit Lokalheld und Rossis Halbbruder Luca Marini sowie dessen Kollege bei Repsol Honda Joan Mir in Misano.

Insgesamt waren acht aktuelle MotoGP-Asse vor Ort. Auch Valentino Rossi, der im Herbst zum zweiten Mal Vater wird, nutzte die Gelegenheit und wetzte mit einigen seiner VR46-Academy-Assen wie MotoGP-Weltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia bei hohen Temperaturen um die im Uhrzeigersinn gefahrene Rennstrecke. Ebenfalls dabei waren der VR46-Athlet Marco Bezzecchi sowie die Neuverpflichtung Franco Morbidelli auf ihren Ducati Panigale.

Auch KTM-Startester Dani Pedrosa probierte an der Adria neues Material für Arbeitgeber KTM aus. Der Spanier nutze das zukünftige Aero-Paket mit dem Zusatzflügel auf dem vorderen Kotflügel an der RC16. Noch nicht klar ist ob Pedrosa, oder der zuletzt in Mugello und Spielberg aktive Pol Espargaro einen der beiden Misano-Grand Prix per Wildcard bestreiten wird.

Überraschend tobte auch Red Bull-GASGAS-Tech3-Ass Pedro Acosta beim Test in Misano auf der Strecke herum. Der MotoGP-Rookie steuerte hier jedoch eine Moto2-Maschine von Kalex in dunkler Karbon-Optik. Acosta führte - wie bereits Jonas Folger - Tests von Fahrwerks-Komponenten für WP durch. Nicht zu vergessen: Michele Pirro. Der Ducati-Testfahrer steuerte eine Desmosedici mit einigen kleinen Updates.