MotoGP mit E: Start zur Online-WM am 28. August

Die MotoGP-Weltmeisterschaft ist bereits in die zweite Saisonhälfte gestartet, da bereitet sich nun auch der digitale Ableger der Zweirad-Königsklasse auf den Start der bereits achten Gaming-Saison vor.

Bereits in wenigen Tagen erlebt die MotoGP eSport Championship ihre Neuauflage. Über eine neue Partnerschaft zwischen der MotoGP und der LVP-MediaProGroup soll sich der Stellenwert der populären Gaming-Serie weiter erhöhen. Ausgangspunkt der eSport-Serie bleibt das offiziell lizenzierte Videospiel MotoGP24.

Ab dem 28. August beginnt die mittlerweile achte Kampagne, um den nächsten MotoGP eSport-Weltmeister im besten Sinne auszuspielen. Organisiert und produziert wird der Wettbewerb nun direkt in einer Kooperation zwischen MotoGP Rechteinhaber Dorna Sports sowie LVP (MediaProGroup). LVP zählt zu weltweit führenden Promotern von Video-Wettbewerben und Conventions.

Seit der Gründung des MotoGP Online-Wettbewerbs im Jahr 2017 hat die Meisterschaft bereits 34 Online-Challenges, 5 Ausscheidungen, 10 Live-Events sowie 14 virtuellen Veranstaltungen erlebt und dabei die schwer greifbare Zahlen von über 172 Millionen Videoaufrufen und 713 Millionen Impressionen erreicht.

Das Forma der eSport-Meisterschaft bleibt für 2024 unverändert. Zwischen dem 28. August und dem 15. September findet eine offene Qualifikationsphase, die «Online Challenges» statt. In einer anschließenden Auswahl definieren die MotoGP-Teams die Protagonisten der entscheidenden Phase der Meisterschaft.

Die «Global Series» setzt sich dann aus drei Runden zusammen. Jede Runde umfasst dann einen Sprint plus GP-Rennen auf Pisten des aktuellen Kalenders. Die Global Series wird wieder im offiziellen MotoGP24 Videospiel des Videospielentwicklers, Herausgebers Partners Milestone ausgetragen.

Die ersten beiden Runden der Global Series werden online ausgetragen. Termin ist der 10. Oktober. Die Teilnehmer müssen auf dem Mandalika Circuit in Indonesien, in Motegi/JapanJapan sowie auf Phillip Island in Australien antreten.

Runde 2 ist dann für den 7. November mit Rennen in Buriram, Thailand, Sepang in Malaysia sowie im spanischen Valencia angesetzt.

Die dritte und letzte Runde der Global Series wird dann vom 22. bis 24. November auf der Mailänder Games Week live und vor Ort ausgetragen. Die Metropole in Norditalien ist zunächst Gastgeber eines Sprints in Jerez. Als Höhepunkt der MotoGP eSport-Championship n matchen sich die besten Online-Racer bei den letzten GP-Rennen in Mugello sowie im Finallauf auf dem Circuit of the Americas in Austin/Texas.