KTM-Teamchef Guidotti: Aragon gut für Überraschungen

Zwischen dem Heim-GP der Österreicher und dem nächsten MotoGP-Spektakel in Aragon lobt Francesco Guidotti die Bemühungen seiner Mannschaft. Der erfahrene KTM-Teamchef blickt auf einen Gran Premio mit vielen Unbekannten.

Auch für den Italiener Francesco Guidotti war der Österreich-GP ein Ereignis mit Großformat. Neben einem hochmotivierten Wildcard-Akteur Pol Espargaro hatte der Teammanager der KTM-Werksmannschaft regen Besuch des Top-Managements der Pierer Mobility AG um CEO Stefan Pierer.

Aus sportlicher Sicht verlief das Heimrennen der Mattighofener dann wechselhaft. Jack Miller und Brad Binder bemühten sich um bestmögliches Aussehen. Doch im Gegensatz zu früheren Jahren, als auch das KTM-Team Teil der Siegerehrung war, blieb die Spitze während des gesamten Wochenendes tabu. Auch Rookie-Star Acosta hatte in Österreich keine Chance, ein weiteres Mal sein Talent mit einem Podestplatz zu bestätigen.

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com gestand auch Guidotti ein: «Die Realität ist, dass Pecco und Jorge derzeit in einer eigenen Welt fahren. Sie machen den Unterschied aus. Dahinter kommt das andere Feld. Es ist ihnen gelungen, zur Mitte der Saison wenige Zehntel herauszuarbeiten. Aber das ist bleibt kein Dauerzustand, denn wir arbeiten sehr intensiv und die Saison ist noch sehr lang.»

Trotz des zum Ende der laufenden Saison ausscheidenden Jack Miller bekräftigt der Teammanager die gebündelte Energie: «Wir ziehen alle an einem Strang. Auch Jack ist uns weiterhin sehr hilfreich, wenn es darum geht, das aktuelle Bike auf die jeweiligen Bedingungen anzupassen – auch wenn die neuesten Teile nun eben bei Brad und Pedro ankommen.»

Guidotti lobte auch das Testprogramm: «In Spielberg haben wir alle gesehen, auf welchem Level wir erproben. Es geht uns nicht nur um Funktionstest, wir können mit Pol und Dani auch die Performance weiterbringen. Das bringt auch viel Motivation und bestätigt den Piloten, dass es weiter nach vorne geht.»

Und ab wann können die Stammpiloten den letzten Entwicklungsstand eines Pol Espargaro einsetzten? Francesco Guidotti: «Die Stammfahrer werden dieses Jahr nur noch einige neue Elemente bringen. Sicher ist, dass wir das neue Aerodynamik-Paket bald im offiziellen Team zum Einsatz bringen werden. Wann genau, das entscheiden wir nach Aragon, spätestens nach Misano. Den großen Schritt gibt es dann für 2025.»

Für außergewöhnlich interessant hält Guidotti, der nur unweit von Misano daheim ist, die kommende MotoGP-Runde in Aragon. «Ich glaube, dass wir ein wirklich spannendes Wochenende vor uns haben und sehr wahrscheinlich wird es dort nicht nur eine Überraschung geben. Wir sind dort zuletzt 2022 gefahren. Inzwischen hat sich so gut wie alles geändert. Ein sehr wichtiger Aspekt ist die Strecke selbst, die jetzt einen komplett neuen Asphalt bekommen hat. Allein das bedeuten eine Art Neustart.»

Dass Brad Binder auf der KTM RC16 das Podest 2022 nur knapp verpasste, hat in dem Fall genauso wenig Bedeutung wie Rang 5 von Jack Miller, der damals noch einer Ducati am Start war als auch der Sieg von Pedro Acosta in der Moto2. In der Konstrukteurs-WM liegen die Mattighofen aktuell auf Rang 3. Der engste Konkurrent in der Team-WM heißt VR46-Racing. Die von Pablo Nieto gemanagte Truppe liegt als vierte Kraft nur zwei Punkte vor der Mannschaft hinter Franceso Guidotti.

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 275 Punkte. 2. Martin 270. 3. Bastianini 214. 4. Marc Marquez 192. 5. Vinales 139. 6. Binder 128. 7. Acosta 125. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 98. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 55. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 389 Punkte. 2. Aprilia 208. 3. KTM 194. 4. Yamaha 53. 5. Honda 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 489 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 343. 3. Gresini Racing MotoGP 290. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 175. 7. Red Bull GASGAS Tech3 141. 8. Trackhouse Racing 101. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.