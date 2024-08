Miguel Oliveira: Vor Aragón noch Italo-Flat-Track

Portugals MotoGP-Held Miguel Oliveira hat sich mit einem besonderen Training auf den Grand Prix in Aragón vorbereitet. Der Trackhouse-Aprilia-Pilot war mit einer auf Flat-Track umgebauten Cross-Maschine unterwegs.

Die MotoGP-WM nimmt nach einer weiteren Auszeit am Wochenende in Spanien wieder Fahrt auf. Schauplatz für den Start in die zweite Saisonhälfte ist das Motorland Aragón im Hinterland von Tarragona, das im Jahr 2009 eingeweiht worden ist und eine echte Berg- und Talbahn ist. Aragón war 2010 erstmals im MotoGP-Kalender, ist im Normalfall extrem heiß und sehr anspruchsvoll für das Reifenmaterial.

Trackhouse-Aprilia-Ass Miguel Oliveira bereitete sich gezielt darauf vor. Der 29-jährige portugiesische MotoGP-Held übte am vergangenen Wochenende ganz alleine mit einer auf Flat-Track umgebauten Cross-Maschine. Der Wahl-Italiener Oliveira suchte sich dabei einen recht unbekannten Platz aus. Das Privattraining des zweifachen Familienvaters fand auf dem Flat-Track-Oval «Marani Motorsport Park Speedway» statt.

Die Marani-Anlage liegt in Badia Calavena, etwa 25 Kilometer nordöstlich von Verona und bietet vor allem ein weites Oval, auf dem auch im Infield diverse Strecken-Optionen möglich sind. Der Boden gleicht einer Aschenbahn, ist also sehr gut für Drifts geeignet. An der Piste können für Flat-Track-Sessions auch Motorräder ausgeborgt werden – auch originale Flat-Track-Bikes. Im Marani-Park finden oft Schulungen für Motorradfahrer statt. Rund um das Areal wird aber auch Enduro gefahren.

Oliveira hat nun Aragón im Blick: «Wir gehen Aragón genauso an wie die vergangenen Rennwochenenden. Ich denke, die beiden letzten Rennen haben sehr viel Potenzial gezeigt, um eigentlich bessere Ergebnisse einzufahren, als wir es getan haben. Ich denke, wenn wir ab Freitag alles beisammen haben, dann kann das Ergebnis zufriedenstellender sein. Aragón ist immer eine Herausforderung.»

Der fünffache MotoGP-Sieger Oliveira hat sich in der MotoGP-WM-Tabelle seit dem Sachsenring auf Rang 13 verbessert, hat aktuell 55 Punkte auf dem Konto. In der Saison 2025 soll er dann im neu formierten Pramac-Yamaha-Projekt an Bord sein. Dort dürfte Jack Miller (29) sein Teamkollege werden.

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 275 Punkte. 2. Martin 270. 3. Bastianini 214. 4. Marc Marquez 192. 5. Vinales 139. 6. Binder 128. 7. Acosta 125. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 98. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 55. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 389 Punkte. 2. Aprilia 208. 3. KTM 194. 4. Yamaha 53. 5. Honda 28.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 489 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 343. 3. Gresini Racing MotoGP 290. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 175. 7. Red Bull GASGAS Tech3 141. 8. Trackhouse Racing 101. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.