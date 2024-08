Aragon, FP1: Marc Marquez liegt meilenweit voraus

Marc Marquez aus dem Team Gresini Ducati sorgte im ersten freien MotoGP-Training im MotorLand Aragon am Freitagvormittag für die überragende Bestzeit. WM-Leader Pecco Bagnaia wurde Vorletzter!

Die erste MotoGP-Session am Freitagvormittag ist ein echtes freies Training, in dem die Fahrer und Teams 45 Minuten lang an der Abstimmung der Motorräder arbeiten können. Um Positionen geht es am Freitag erst ab 15 Uhr MEZ, wenn im Zeittraining um den direkten Einzug ins Qualifying 2 gekämpft wird. Das gelingt nur den Top-10, der Rest des Feldes muss am Samstag den Umweg über das Q1 nehmen, aus dem die beiden Schnellsten dann noch ins Q2 einziehen.

Bei 24 Grad Celsius Lufttemperatur sorgte am Freitagvormittag nach vier Runden Alex Marquez mit 1:49,927 min für die erste nennenswerte Bestzeit, neben dem Gresini-Ducati-Piloten fuhr zu diesem Zeitpunkt nur Jack Miller (Red Bull KTM) unter 1:50 min.

Nach 11 Minuten katapultierte sich Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia) mit 1:49,330 min an die Spitze, während Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) und Marc Marquez (Gresini Ducati) nach Verbremsern einen Umweg über die asphaltierte Auslauffläche nehmen mussten.

Marc Marquez blieb nach 15 min als Erster unter 1:49 min und fuhr mit 1:48,383 min zu diesem Zeitpunkt um 0,7 sec schneller als der Zweite Oliveira.

Die frisch asphaltierte Strecke im MotorLand Aragon bietet aktuell wenig Grip, sämtliche Fahrer klagten über mangelndes Vertrauen zum Vorderreifen und die Rückstände im FP1 waren ungewohnt groß.

Marc Marquez steigerte sich noch bis auf 1:48,289 min und fuhr damit fast eine halbe Sekunde schneller als Martin auf Platz 2. Auf den Rundenrekord verlor der achtfache Champion aber 2,2 sec, womit der Nutzen dieser Trainingssession überschaubar ist.

Eine 1:48er-Zeit schafften außer diesen beiden nur noch die KTM-Piloten Pedro Acosta und Brad Binder sowie Fabio Di Giannantonio.

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP1 (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:48,289 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,483 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,613

4. Brad Binder (ZA), KTM, +0,663

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,665

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,755

7. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,797

8. Jack Miller (AUS), KTM, +0,826

9. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,931

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,082

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +1,160

13. Joan Mir (E), Honda, +1,276

14. Alex Rins (E), Yamaha, +1,359

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,366

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,380

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,477

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,722

19. Luca Marini (I), Honda, +1,756

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,844

21. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,927

22. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,174