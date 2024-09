Takaaki Nakagami (Honda): «41 Sekunden sind gewaltig»

LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami landete beim Grand Prix im MotorLand Aragon auf dem 11. Platz und schaffte damit sein bestes Ergebnis an einem Sonntag in der laufenden MotoGP-Saison.

Takaaki Nakagami startete beim Grand Prix in Aragon von der 18. Position und fuhr ein solides Rennen. Am Ende reichte es für Platz 11 und sein bestes Saisonergebnis in einem Grand Prix. Er profitierte von den Ausfällen vor ihm und am Ende von einer Strafe gegen Jack Miller (KTM) – der Australier bekam eine 16-Sekunden-Strafe wegen Reifendrucks und rutschte von Rang 10 auf 15 ab.

«Es war positiv, auch heute waren es tückische Bedingungen, insbesondere nach dem Regen», so das Resümee des Japaners. «Ich habe erwartet, dass es ein schwieriges Rennen wird. Nach dem Start war es ein großes Chaos, als einige Fahrer von der Ideallinie abkamen. Es war schwer, sich darauf einzustellen. Ich habe dann einfach versucht, keinen Fehler zu machen. Anders ging es meinem Teamkollegen Zarco – er startete von der zehnten Position und hatte dann einige Fehler.»

Im Rennen konnte sich Nakagami im Mittelfeld behaupten. «Ich hielt meine Pace und meinen Rhythmus. Einige Dinge waren positiv, kurzzeitig war ich auf Position 10 – das heißt, dass wir uns in vielen Bereichen verbessern», betonte der 32-Jährige, räumte jedoch ein: «Das Gefühl mit dem Bike war trotzdem nicht gut genug, es war schwer zu verstehen – vor allem der mangelnde Grip und das schlechte Einlenkverhalten. Und wenn wir uns ansehen, wieviel wir am Ende hinter Marc Marquez lagen – es waren über 41 Sekunden und das ist gewaltig.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen im Motorland Aragón © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia und Alex Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin, Marc Márquez, Pedro Acosta © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Nakagami war der beste Honda-Fahrer – Johann Zarco landete auf Platz 13, die beiden Werkspiloten Joan Mir und Luca Marini belegten die Ränge 14 und 17. «Das Ergebnis war ok und wir konnten mit Alex Rins (Yamaha) und Aleix Espargaro (Aprilia) kämpfen – es gab einige positive Dinge. Jetzt kommt das Wochenende in Misano und der Test am Montag danach. Wir haben viele Dinge, die wir dort ausprobieren. Wie arbeiten weiter und vielleicht haben wir ein anderes Setting oder eine andere Aerodynamik.»

Am 29. August wurde verlautbart, dass Takaaki Nakagami ab 2025 Testfahrer für HRC wird und seinen Platz bei LCR-Honda an Somkiat Chantra verliert. Er wird für die Testarbeit in Japan verantwortlich sein und als Bindeglied zwischen den Testteams in Japan und Europa fungieren.

Ergebnisse MotoGP Aragon, Grand Prix (1. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:47,082 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,789 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +14,904

4. Brad Binder (ZA), KTM, +16,459

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,776

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +20,549

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +24,759

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +37,159

9. Alex Rins (E), Yamaha, +39,420

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +40,602

11. Takaaki Nakagami (J), Honda, +41,782

12. Augusto Fernández (E), KTM, +42,083

13. Johann Zarco (F), Honda, +43,264

14. Joan Mir (E), Honda, +49,735

15. Jack Miller (AUS), KTM, +55,966

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +57,322

17. Luca Marini (I), Honda, +1:52,386 min

– Alex Márquez (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 17 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (31. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati,11 Runden in 19:50,034 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +2,961 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +6,694

4. Alex Márquez (E), Ducati, +9,950

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,749

6. Brad Binder (ZA), KTM, +14,144

7. EneaBastianini (I), Ducati, +14,291

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,836

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,298

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +20,448

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,678

12. Augusto Fernández (E), KTM, +21,429

13. Jack Miller (AUS), KTM, +22,110

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,440

15. Antonio Di Giannantonio (I), Ducati, +23,468

16. Luca Marini (I), Honda, +26,822

17. Alex Rins (E), Yamaha, +26,910

18. Joan Mir (E), Honda, +31,147

19. Maverick Viñales (E), Aprilia, +37,642

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 11 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Martin, 299 Punkte. 2. Bagnaia 276. 3. Marc Marquez 229. 4. Bastianini 228. 5. Acosta 148. 6. Binder 145. 7. Vinales 139. 8. Aleix Espargaro 118. 9. Di Giannantonio 112. 10. Alex Márquez 104. 11. Morbidelli 83. 12. Bezzecchi 82. 13. Oliveira 60. 14. Miller 50. 15. Quartararo 51. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 19. 18. Nakagami 17. 19. Zarco 16. 20. Rins 15. 21. Mir 14. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 426 Punkte. 2. Aprilia 219. 3. KTM 217. 4. Yamaha 62. 5. Honda 33.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 504 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 382. 3. Gresini Racing MotoGP 333. 4. Aprilia Racing 258. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 194. 6. Red Bull KTM Factory Racing 193. 7. Red Bull GASGAS Tech3 168. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 66. 10. LCR Honda 35. 11. Repsol Honda 16.