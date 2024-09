Brad Binder (4.): «Wir sind die besten Speed-Killer»

Beim letzten MotoGP-Event im MotorLand 2022 stand der KTM-Werksfahrer als Zweiter auf dem Podest. 2024 verpasste Brad Binder das Podium in beiden Anläufen, sammelte aber viele WM-Punkte und frische Zuversicht.

Platz 4 beim Grand Prix von Aragon – für KTM-Werksfahrer Brad Binder endete das Wochenende im MotorLand sehr viel besser als es begonnen hatte. An einem sehr unbefriedigenden ersten Trainingstag war es Binder wie allen anderen RC16-Piloten nicht gelungen, sich direkt ins Q2 zu fahren.

Mit Pedro Acosta gelang am Samstag doch noch der Sprung in die entscheidende Qualifikation und eine mit Platz 7 gute Ausgangsposition. Nutzen konnte Brad Binder seine guten Startqualitäten aber nicht. «Nach dem sehr schlechten Start im Sprint hatte ich mir viele Gedanken gemacht, wie es beim GP-Start besser klappen kann. Und in der Realität bin ich erneut ewig mit durchdrehendem Hinterrad losgefahren. Positionen hatte ich auch heute wieder eingebüßt. Wenigstens schaffte ich es heute die Startvorrichtungen wieder zu deaktivieren.»

Doch dem Südafrikaner gelang es schnell, sich zu erholen. Über die gesamte Distanz klemmte sich die #33 ans Hinterrad des noch schlechter gestarteten Weltmeisters. Die Verfolgung hatte gute und schlechte Seiten. Binder: «Ich fuhr komplett am Limit hinter Pecco. Das Tempo war gut, aber die Quittung war ein bald überhitzender Vorderreifen. Ich habe versucht, das Gummi vorne zu schonen und bis deswegen härter über das Hinterrad gefahren. Mit dem Ergebnis, dass der Hinterreifen fünf Runden vor Schluss auf der linken Flanke auch am Ende war. Es war dann nicht mehr möglich, zu attackieren. Mit dem Ergebnis des Wochenendes bin ich aber zufrieden.»

Von etlichen Konkurrenten gab es während des Aragon-GP Kommentare, dass speziell Binder und Acosta fast unmöglich zu überholend sind. Binder mit einem Grinsen: «Wenn wir was können, dann verzögern. Wir sind am besten darin, den Speed zu killen. Tempo abzubauen, bis tief in die Kurven, das ist eine Stärke von uns.»

Der RC16-Pilot, der mit Acosta zusammen in der WM-Tabelle an Maverick Vinales vorbei auf Platz 6 vorrückte, sagte im Hinblick auf die beiden anstehenden Rennen in Misano: «Es war wichtig für alle im Team, hier einen Schritt zu machen. Obwohl die Piste überhaupt keinen Grip hatte, haben wir wieder gelernt. Ich möchte für die nächsten Events noch etwas mehr auf die Balance konzentrieren.»

Ergebnisse MotoGP Aragon, Grand Prix (1. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:47,082 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,789 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +14,904

4. Brad Binder (ZA), KTM, +16,459

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,776

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +20,549

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +24,759

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +37,159

9. Alex Rins (E), Yamaha, +39,420

10. Jack Miller (AUS), KTM, +39,966

11. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +40,602

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +41,782

13. Augusto Fernández (E), KTM, +42,083

14. Johann Zarco (F), Honda, +43,264

15. Joan Mir (E), Honda, +49,735

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +57,322

17. Luca Marini (I), Honda, +1:52,386 min

– Alex Márquez (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 17 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (31. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati,11 Runden in 19:50,034 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +2,961 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +6,694

4. Alex Márquez (E), Ducati, +9,950

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,749

6. Brad Binder (ZA), KTM, +14,144

7. Enea Bastianini (I), Ducati, +14,291

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,836

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,298

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +20,448

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,678

12. Augusto Fernández (E), KTM, +21,429

13. Jack Miller (AUS), KTM, +22,110

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,440

15. Antonio Di Giannantonio (I), Ducati, +23,468

16. Luca Marini (I), Honda, +26,822

17. Alex Rins (E), Yamaha, +26,910

18. Joan Mir (E), Honda, +31,147

19. Maverick Viñales (E), Aprilia, +37,642

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 11 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 11 Runden zurück





WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Martin, 299 Punkte. 2. Bagnaia 276. 3. Marc Marquez 229. 4. Bastianini 228. 5. Acosta 148. 6. Binder 145. 7. Vinales 139. 8. Aleix Espargaro 118. 9. Di Giannantonio 112. 10. Alex Márquez 104. 11. Morbidelli 83. 12. Bezzecchi 82. 13. Oliveira 60. 14. Miller 50. 15. Quartararo 51. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 19. 18. Nakagami 17. 19. Zarco 16. 20. Rins 15. 21. Mir 14. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 426 Punkte. 2. Aprilia 219. 3. KTM 217. 4. Yamaha 62. 5. Honda 33.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 504 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 382. 3. Gresini Racing MotoGP 333. 4. Aprilia Racing 258. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 194. 6. Red Bull KTM Factory Racing 193. 7. Red Bull GASGAS Tech3 168. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 66. 10. LCR Honda 35. 11. Repsol Honda 16.