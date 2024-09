Marco Bezzecchi (7.): Platz gewonnen durch Strafe

Marco Bezzecchi kam in Aragón als Achter über die Ziellinie, wurde wegen einer Reifendruck-Strafe aber nachträglich auf Rang 7 «befördert». Zum kontroversen Crash von Alex Marquez und Bagnaia hat er eine Meinung.

Als Achter überquerte VR46-Ducati-Pilot Marco Bezzecchi im MotorLand die Ziellinie. Sein knappes Fazit kurz nach dem Rennen: «Glücklich bin ich nur, wenn ich auf dem Podium bin. Aber zufrieden bin ich.»

Dem Podium kam «Bezz» nach dem Rennen immerhin noch einen Schritt näher: Durch die Strafe von Fabio Di Giannantonio (16 Sekunden für Reifendruck) machte er einen Platz gut und rückte auf Rang 7 vor.

Bezzecchi erzählt von seinem Aragón-Sonntag, bevor er von der Strafe für seinen Konkurrenten erfuhr: «Bis acht Runden vor Schluss war mein Rennen sehr gut. Ich habe Brad (Binder, Anm.) eingeholt und um die Top 5 gekämpft. Dann hatte ich einen Abfall am Vorderreifen. Ich wusste, dass das kommen würde, weil ich das Wochenende über damit Probleme hatte. Aber der Abfall war stärker als gedacht. Ich musste also etwas langsam fahren, das war sehr schade. Aber bis zu dem Moment war ich ziemlich zufrieden.»

Großes Thema des Aragón-Rennens: der Crash von Alex Márquez und Pecco Bagnaia. Bezzecchi dazu: «Ich glaube, es ist klar für jeden, der mal auf einem Bike saß, dass man, wenn man einen Fehler macht und die Ideallinie verlässt, fast von der Strecke geht und dann zurückkommt, man prüfen muss, wer von hinten kommt. Wir haben viele Möglichkeiten, sowas zu prüfen, wenn jemand uns einholt oder näher an uns rankommt. Als Pecco ihn überholt hat, ist klar, dass bevor er nach rechts geht, es unmöglich ist, dass Alex ihn nicht sieht. Oder er ist blind. Oder er wollte ihn nicht sehen. Es ist natürlich die Situation von anderen, die man nur komplett versteht, wenn man Teil des Ganzen war. Ich kann mich also nicht komplett in die beiden hineinversetzen.»

Ergebnisse MotoGP Aragon, Grand Prix (1. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:47,082 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,789 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +14,904

4. Brad Binder (ZA), KTM, +16,459

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,776

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +20,549

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +24,759

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +37,159

9. Alex Rins (E), Yamaha, +39,420

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +40,602

11. Takaaki Nakagami (J), Honda, +41,782

12. Augusto Fernández (E), KTM, +42,083

13. Johann Zarco (F), Honda, +43,264

14. Joan Mir (E), Honda, +49,735

15. Jack Miller (AUS), KTM, +55,966

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1:13,322 min

17. Luca Marini (I), Honda, +1:52,386

– Alex Márquez (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 17 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (31. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati,11 Runden in 19:50,034 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +2,961 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +6,694

4. Alex Márquez (E), Ducati, +9,950

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,749

6. Brad Binder (ZA), KTM, +14,144

7. EneaBastianini (I), Ducati, +14,291

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,836

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,298

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +20,448

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,678

12. Augusto Fernández (E), KTM, +21,429

13. Jack Miller (AUS), KTM, +22,110

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,440

15. Antonio Di Giannantonio (I), Ducati, +23,468

16. Luca Marini (I), Honda, +26,822

17. Alex Rins (E), Yamaha, +26,910

18. Joan Mir (E), Honda, +31,147

19. Maverick Viñales (E), Aprilia, +37,642

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 11 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Martin, 299 Punkte. 2. Bagnaia 276. 3. Marc Marquez 229. 4. Bastianini 228. 5. Acosta 148. 6. Binder 145. 7. Vinales 139. 8. Aleix Espargaro 118. 9. Di Giannantonio 112. 10. Alex Márquez 104. 11. Morbidelli 83. 12. Bezzecchi 82. 13. Oliveira 60. 14. Miller 50. 15. Quartararo 51. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 19. 18. Nakagami 17. 19. Zarco 16. 20. Rins 15. 21. Mir 14. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 426 Punkte. 2. Aprilia 219. 3. KTM 217. 4. Yamaha 62. 5. Honda 33.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 504 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 382. 3. Gresini Racing MotoGP 333. 4. Aprilia Racing 258. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 194. 6. Red Bull KTM Factory Racing 193. 7. Red Bull GASGAS Tech3 168. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 66. 10. LCR Honda 35. 11. Repsol Honda 16.