Enea Bastianini: Fehlerfrei-Schwur nach Aufholjagd

Enea Bastianini kämpfte sich in Aragón zweimal durchs Feld

Ein schlechter Auftakt vermieste Ducati-Pilot Enea Bastianini das Wochenende. Von Startplatz 14 musste er sich jeweils nach vorne durchkämpfen. Die Konsequenz: «Den Rest der Saison will ich keine Fehler mehr machen.»

Zweimal viiiiieeeeele Piloten überholen war das Motto des Wochenendes für Enea Bastianini in Aragón.

Am Freitag hatte der Italiener den Sprung ins Q2 verpasst, musste unüblicherweise im Q1 ran und erreichte nur Startplatz 14 fürs Wochenende. Sowohl Samstag als auch Sonntag musste der Italiener also auf seiner Ducati Aufholjagden hinlegen.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen im Motorland Aragón © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia und Alex Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin, Marc Márquez, Pedro Acosta © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Das war auf der Strecke in Aragón nicht leicht. Enea Bastianini: «Das Rennen war für mich sehr kompliziert. Das schwierigste seit Beginn der Saison. Die Streckenbedingungen waren kritisch. Außerhalb der Ideallinie war es schmutzig.» Weil es im Laufe des Wochenendes mehrfach geregnet hatte, war der Asphalt verschmutzt.

Bastianini: «Ich habe beim Start Risiko auf mich genommen, um ein paar andere Piloten zu überholen, aber wenn man etwas von der Ideallinie abweicht, ist es direkt verdreckt gewesen.» Er bekam dann direkt Spin – und verlor seinen Vorteil wieder.

Der Ducati-Mann weiter: «Mitte des Rennens habe ich mental dann meine Herangehensweise verändert, weil es vorher nicht geklappt hat. Ich habe mir dann angeschaut, wie die anderen es machen, und bin Stück für Stück vorangekommen.» Bis auf Rang 5.

Schon am Samstag im Sprint war ihm mit Platz 7 eine Aufholjagd gelungen. So stellt sich die Frage, was ohne den miesen Startplatz 14 möglich gewesen wäre.

Bastianini gelobt Besserung: «Wir haben die Fehler vom Freitag teuer bezahlt. Ich würde nicht sagen, dass ich frustriert bin, aber ich bin nicht glücklich, weil wir mehr erreichen können. Den Rest der Saison will ich keine Fehler mehr machen.»

Ergebnisse MotoGP Aragon, Grand Prix (1. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:47,082 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,789 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +14,904

4. Brad Binder (ZA), KTM, +16,459

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,776

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +20,549

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +24,759

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +37,159

9. Alex Rins (E), Yamaha, +39,420

10. Jack Miller (AUS), KTM, +39,966

11. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +40,602

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +41,782

13. Augusto Fernández (E), KTM, +42,083

14. Johann Zarco (F), Honda, +43,264

15. Joan Mir (E), Honda, +49,735

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +57,322

17. Luca Marini (I), Honda, +1:52,386 min

– Alex Márquez (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 17 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (31. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati,11 Runden in 19:50,034 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +2,961 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +6,694

4. Alex Márquez (E), Ducati, +9,950

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,749

6. Brad Binder (ZA), KTM, +14,144

7. EneaBastianini (I), Ducati, +14,291

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,836

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,298

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +20,448

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,678

12. Augusto Fernández (E), KTM, +21,429

13. Jack Miller (AUS), KTM, +22,110

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,440

15. Antonio Di Giannantonio (I), Ducati, +23,468

16. Luca Marini (I), Honda, +26,822

17. Alex Rins (E), Yamaha, +26,910

18. Joan Mir (E), Honda, +31,147

19. Maverick Viñales (E), Aprilia, +37,642

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 11 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Martin, 299 Punkte. 2. Bagnaia 276. 3. Marc Marquez 229. 4. Bastianini 228. 5. Acosta 148. 6. Binder 145. 7. Vinales 139. 8. Aleix Espargaro 118. 9. Di Giannantonio 112. 10. Alex Márquez 104. 11. Morbidelli 83. 12. Bezzecchi 82. 13. Oliveira 60. 14. Miller 50. 15. Quartararo 51. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 19. 18. Nakagami 17. 19. Zarco 16. 20. Rins 15. 21. Mir 14. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 426 Punkte. 2. Aprilia 219. 3. KTM 217. 4. Yamaha 62. 5. Honda 33.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 504 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 382. 3. Gresini Racing MotoGP 333. 4. Aprilia Racing 258. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 194. 6. Red Bull KTM Factory Racing 193. 7. Red Bull GASGAS Tech3 168. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 66. 10. LCR Honda 35. 11. Repsol Honda 16.