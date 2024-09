Acosta (17.): «Mit fehlendem Flügel war es taff»

Nach einem verkorksten Rennen landete MotoGP-Rookie Pedro Acosta im GP in Misano nur auf Rang 17. Startplatz 5 und ein sechster Platz im Sprint bestätigen jedoch, dass sich der Spanier derzeit wohl fühlt auf seiner RC16.

MotoGP-Rookie Pedro Acosta hatte in Misano einen turbulenten Grand Prix. Nach einem starken Qualifying ging er das Rennen von Startplatz 5 in Angriff. Gleich zu Beginn konnte er sich auf Platz 4 vorarbeiten. In der zweiten Runde kollidierte der Spanier mit dem auf Platz 3 liegenden Franco Morbidelli (Pramac Ducati) und verlor seinen linken Fronflügel. «Ich versuchte, an ihm vorbeizukommen – ich wollte ihn nicht treffen», sagte Acosta.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Misano © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Marc Márquez und Pecco Bagnaia © Gold & Goose Bezzecchi und Quartararo © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Bagnaia, Márquez, Bastianini © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Danach lieferten sich die beiden weiterhin einen engen Kampf. In Runde 3 konnte Acosta an dem Italiener vorbeigehen, dieser konterte jedoch umgehend. In der vierten Runde dann das Desaster – der 20-Jährige stürzte in 14. Kurve. Er ließ sich aber nicht entmutigen und fuhr weiter. Hat ihn die beschädigte Aerodynamik stark beeinträchtigt? «Mit dem fehlenden Flügel war es taff zu fahren, aber nicht unmöglich. Wenn du Kräfte auf nur einer Seite hast, ist es leicht zu stürzen und das passierte dann auch», betonte der Rookie. «Als es angefangen hat zu regnen fuhr ich an die Box, um das Bike zu wechseln – wie Jorge Martin und Aleix Espargaro. Es hat wieder aufgehört und ich dachte mir, dass ich ein oder zwei Runden draußen bleibe, um den Mechanikern Zeit zu geben, das Bike zu reparieren, um danach mit diesem im Trockenen weiterzufahren.»

Acosta wechselte erneut das Bike und fuhr das Rennen zu Ende. Trotz verpatztem Grand Prix – war er mit der Bike-Spezifikation, die er bereits zu Beginn der Saison und auch in Aragon einsetzte, zufrieden? «Es ist ein Bike, das ich kenne und auf dem ich mich vom ersten Moment an wohl fühlte. Wir nutzen dasselbe Setup wie zu Beginn der Saison, als ich schnell war – jetzt bin ich wieder schnell. Aber auch dieses Motorrad haben wir verbessert, denn wir haben uns im ersten Teil des Rennens gesteigert – das war früher ein Desaster.»

In der Gesamtwertung liegt Acosta nun wieder hinter KTM-Kollege Brad Binder mit 152 Punkten auf Rang 6.

Ergebnisse MotoGP Rennen Misano (8. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 27 Runden in 41:52,083 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,102 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +5,428

4. Brad Binder (ZA), KTM, +14,185

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,725

6. Alex Márquez (E), Ducati, +17,582

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,642

8. Jack Miller (AUS), KTM, +19,327

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,946

10. Pol Espargaró (E), KTM, +38,781

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +46,386

12. Johann Zarco (F), Honda, +1:02,637

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1:10,717

14. Stefan Bradl (D), Honda, +1:17,547

15. Jorge Martín (E), Ducati, eine Runde zurück

16. Maverick Viñales (E), Aprilia, eine Runde zurück

17. Pedro Acosta (E), KTM, eine Runde zurück

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, + eine Runde zurück

19. Alex Rins (E), Yamaha, + eine Runde zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), KTM, 21 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 21 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Misano, Sprint (7. September):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 13 Runden in 19:56,502 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,495 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,832

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,041

5. Marc Márquez (E), Ducati, +6,469

6. Pedro Acosta (E), KTM, +6,796

7. Brad Binder (ZA), KTM, +9,979

8. Jack Miller (AUS), KTM, +10,726

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,015

10. Alex Márquez (E), Ducati, +11,352

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,658

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +12,083

13. Johann Zarco (F), Honda, +21,119

14. Pol Espargaró (E), KTM, +21,542

15. Augusto Fernández (E), KTM, +23,442

16. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +21,995

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,280

18. Luca Marini (I), Honda, +24,747

19. Alex Rins (E), Yamaha, + 24,873

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,154

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 7 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 26 von 42 Rennen:

1. Martin, 312 Punkte. 2. Bagnaia 305. 3. Marc Márquez 259. 4. Bastianini 250. 5. Binder 161. 6. Acosta 152. 7. Viñales 139.. 8. Di Giannantonio 119. 9. Aleix Espargaró 119. 10. Alex Márquez 114. 11. Bezzecchi 93. 12. Morbidelli 90. 13. Oliveira 65. 14. Quartararo 61. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 46. 17. Nakagami 21. 18. Zarco 17. 19. A. Fernández 20. 20. Rins 15. 21. Mir 15. 22. Pol Espargaró 12. 23. Pedrosa 7. 23. 24. Bradl 2. Marini 1. 25. 26. Gardner 0. 27. Lorenzo Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 463 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 224. 4. Yamaha 72. Honda 37.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 555 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 402. 3. Gresini Racing 373. 4. Aprilia Racing 258. 5. Red Bull KTM Factory Racing 219. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 212. 7. Red Bull GASGAS Tech3 172. 8. Trackhouse Racing 111. 9. Monster Energy Yamaha 74. 10. LCR Honda 42. 11. Repsol Honda Team 16.