Johann Zarco (18.): «Für Honda ungewöhnlich»

LCR-Honda-Pilot Johann Zarco war nach dem eintägigen MotoGP-Test in Misano positiv gestimmt. Eine neue Aerodynamik und ein neues Chassis vermittelten ihm ein neues Gefühl auf der RC213V.

In Aragon war Johann Zarco der erste Honda-Fahrer, der in diesem Jahr den Einzug ins Qualifying 2 schaffte, was ihm am Ende den 10. Startplatz einbrachte. In den Rennen konnte er die gute Startposition nicht in gute Ergebnisse ummünzen – ein Ausfall im Sprint und Rang 13 im Grand Prix waren die magere Ausbeute. Beim ersten Rennwochenende in Misano wurde der Franzose mit den Rängen 13 und 12 bester Honda-Fahrer. Dass die RC213V nicht konkurrenzfähig ist, wurde einmal mehr bestätigt.

Mit gedämpften Erwartungen im Honda-Lager ging es am Montag in Misano mit dem Test weiter. Das Fazit von Zarco nach einem arbeitsintensiven Tag und Rang 18 in der Zeitenliste fiel dennoch gut aus. «Es war positiv heute. Wir haben drei große Dinge ausprobiert, die sehr gut funktioniert haben. Es war ein ganz anderes Gefühl auf dem Motorrad, was gut ist», war der 34-Jährige erleichtert. «Wir konnten es noch nicht an der Leistung und an der Rundenzeit sehen und ich erwarte, dass es beim zweiten Misano-Wochenende immer noch sehr schwierig sein wird. Aber ich hoffe, dass wir bei den Rennen in Asien ein paar gute Ergebnisse erzielen können.»

Honda brachte zum Test eine neue Aerodynamik und eine neue Chassis-Spezifikation mit. «Wir haben uns bei der Aerodynamik verbessert und konnten uns in den Kurven und in anderen Abschnitten auf der Strecke steigern», sagte Zarco. «Auch am Chassis haben wir einiges ausprobiert, um ein besseres Gefühl für die Beschleunigung zu bekommen, und ich denke, das ist uns gelungen. Jetzt müssen wir sehen, wie wir dies nutzen können, um gute Ergebnisse zu erzielen. Wir müssen zudem wissen, wie wir für nächstes Jahr neue Türen öffnen können, das wird wichtig sein. Was wir hier getestet haben, ist ein neues Motorrad – es ist etwas, das für Honda ungewöhnlich ist.»

Ergebnisse MotoGP-Test Misano (9. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,619 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,161 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,336

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,433

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,444

6. Jorge Martín (E), Ducati, +0,492

7. Marc Márquez (E), Ducati, +0,511

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,514

9. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,625

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,786

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,807

12. Alex Márquez (E), Ducati, +0,836

13. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,920

14. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +1,064

15. Jack Miller (AUS), KTM, +1,221

16. Alex Rins (E), Yamaha, +1,332

17. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,354

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,490

19. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,686

20. Luca Marini (I), Honda, +1,883

21. Joan Mir (E), Honda, +1,968

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia,+2,683

23. Stefan Bradl (D), Honda, +3,466