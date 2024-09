Brad Binder (KTM): «Es fühlt sich nicht schnell an»

Brad Binder (KTM) fuhr beim MotoGP-Test in Misano auf Platz 11. Es gab für ihn viel zu testen, zudem drehte er einige Runden mit der RC16-Version von Testfahrer Pol Espargaró. Vom Charakter des Bikes war er überrascht.

KTM-Pilot Brad Binder erreichte beim MotoGP-Wochenende in Misano im Sprint und im Grand Prix die Ränge 7 und 4. In der WM-Tabelle konnte er die Rangordnung im KTM-Lager wieder herstellen und an Rookie Pedro Acosta vorbeiziehen – Binder liegt nun mit 161 Punkten auf Platz 5.

Im Grand Prix am Sonntag konnte der Südafrikaner mit den drei Ducati-Fahrern an der Spitze nicht mithalten, in der Verfolgergruppe konnte er sich behaupten. Zum eintägigen MotoGP-Test in Misano am Montag hat KTM sehr viel Material mitgebracht. Neben der Aufgabe, die Stoßrichtung für die Zukunft zu bestimmen, ging es beim Test auch darum, auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli mehr Speed zu finden, um beim nächsten Rennwochenende in zwei Wochen näher an den Ducati dran zu sein.

In der Nacht auf Montag hatte es in Misano geregnet, die Streckenbedingungen am Morgen waren nicht ideal. «Vom Regen in der Nacht war die Strecke sehr schmutzig. Ich bin ein paar Runden mit dem Bike von Pol gefahren, welches er beim Rennwochenende hatte. Der Charakter des Bikes ist anders und es brauchte etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen, aber es ist gut», so der Eindruck von Binder zur Ausbaustufe der RC16, mit der KTM-Testfahrer Pol Espargaró in den Rennen Platz 14 (Sprint) und 10 (GP) erreichte.

Inwiefern unterscheidet sich das Bike des Spaniers von der Spezifikation, mit der Binder die Rennen bestritt? «Es ist um einiges ruhiger. Es fühlt sich seltsam an, als ob nichts vorwärts ginge, aber wenn du dann auf die Rundenzeit schaust… es fühlt sich nicht schnell an, aber es ist schnell», war der 29-Jährige verblüfft.

Es wird sich zeigen, mit welchem Bike Binder bei den Rennen in zwei Wochen antreten wird und ob ihm damit eine Platzierung in den Top-3 gelingt.

Ergebnisse MotoGP-Test Misano (9. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,619 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,161 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,336

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,433

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,444

6. Jorge Martín (E), Ducati, +0,492

7. Marc Márquez (E), Ducati, +0,511

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,514

9. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,625

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,786

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,807

12. Alex Márquez (E), Ducati, +0,836

13. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,920

14. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +1,064

15. Jack Miller (AUS), KTM, +1,221

16. Alex Rins (E), Yamaha, +1,332

17. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,354

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,490

19. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,686

20. Luca Marini (I), Honda, +1,883

21. Joan Mir (E), Honda, +1,968

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia,+2,683

23. Stefan Bradl (D), Honda, +3,466