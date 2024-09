Große Kunst: Heimatort ehrt Marco Simoncelli

Zum Auftakt des zweiten Aufeinandertreffens MotoGP-Elite in Misano, wird am 19. September im Kreisverkehr der Via Marano der Gemeinde Coriano ein überdimensionales Kunstwerk zu Ehren von Marco Simoncelli enthüllt.

Bevor am kommenden Wochenende zum zweiten Mal in 14 Tagen die Piloten der Motorrad-WM auf dem nach Marco Simoncelli benannten Misano World Circuit antreten, wird dem unvergesslichen MotoGP-Fahrer bei einer besonderen Gelegenheit gedacht werden. Coriano, der Heimatort des 2011 beim MotoGP-Rennen in Sepang tödlich verunglückten Italieners, ist Initiator der jüngsten Erinnerungskampagne.

Am Donnerstag, den 19. September, wird ein 5 Meters langes Werk mit dem Bild des Motorradchampions in der Mitte des Kreisverkehrs der Via Marano an der Kreuzung zur Via Saragat, dem Haupteingangstor der Stadt, enthüllt. Gezeigt wird «Super Sic» in vier verschiedenen Bildern, die von jeder Seite aus zu sehen sind. Der Kreisverkehr selbst wurde mit den Grafiken und Farben belebt, die den Wuschelkopf aus Coriano während seiner Karriere begleiteten.

Geistiger Vater des Kunstwerks ist kein geringer als der vor allem in Rennsportwelt bewunderte Designer Aldo Drudi. Die Zeremonie findet am Donnerstag um 11.30 Uhr mit Bürgermeister Gianluca Ugolini, Marco Simoncellis Vater Paolo und dem gesamten Rennteam der «Sic58 Squadra Corse» statt. Aldo Drudi selbst wird zusammen mit dem Präsidenten des italienischen Motorradverbands, Giovanni Copioli, anwesend sein.

Wenige Tage vor der Zeremonie sagte Bürgermeister Ugolini gegenüber italienischen Medien: «Wir haben es geschafft, zum MotoGP-Doppel-Ereignis zu erscheinen, um für die Benennung der wichtigsten Straßeneinfahrt von Coriano nach Marco Simoncelli zu zelebrieren. Abgesehen von seinen Talenten als Motorrad-Wunderkind war Marco der Junge, den wir uns alle gewünscht haben und den wir mit diesem Werk noch einmal ehren wollen.»