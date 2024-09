Termindruck: Was bringt der MotoGP-Kalender 2025?

Startschuss: Die MotoGP-WM 2025 beginnt am Chang International Circuit in Thailand

Während das MotoGP-Fahrerlager für den Saison-Endspurt Luft holt, wird hinter den Kulissen mit Hochdruck an der Fertigstellung eines umfangreicheren Rennkalenders für 2025 gearbeitet. Nächste Woche soll es so weit sein.

Es wurde fast schon zur Tradition, den MotoGP-Kalender der kommenden Saison im Rahmen des Misano-Wochenendes der laufenden Saison öffentlich zu machen. Misano ist gelaufen – einen Kalender gibt es nicht, mit Ausnahme der wenigen offiziell bestätigten Bruchstücke sowie der Winterstests.

Da die Zeit für alle Beteiligten gewaltig drängt, sollen die Termine nun am zweiten Adria-Event bekannt gegeben werden, spätestens jedoch bis zum 23. September.

Ziel des MotoGP-Rechteinhabers und Vermarkters Dorna Sports ist es, einen 100 Prozent verbindlichen Kalender der Großevents auszuarbeiten. 2024 war diese Mission nur bedingt von Erfolg gekrönt. Statt wie geplant 21 GP-Veranstaltungen mit insgesamt 42 Rennen, werden nach mehreren Umplanungen 20 Events über die Bühne gehen.

Der Doppelauftritt in Misano kam nach der Absage des Indien-GP zustande. Bereits im Frühsommer wurde die MotoGP-Premiere in Kasachstan zunächst verschoben, dann aufgrund der nicht ausreichend vorhandenen Infrastruktur am neu gebauten Sokol-Ring abgesagt. Da die Dorna vertraglich zur Ausrichtung von mindestens 20 Veranstaltungen verpflichtet ist, sprang Misano ein.

Für die Saison 2025 sollen die Veranstaltungen mit größerer Planungssicherheit nun wieder nach oben gefahren werden. Mit mindestens 22 Terminen ist zu rechnen. Realistisches Ausgangsszenario ist die ursprüngliche Vorlage für 2024 mit 21 Events plus der bestätigten Rückkehr ins Autodrom von Brünn.

Sollte ein zusätzlicher Austragungsort in den Kalender gehoben werden, könnte von den bestehenden Rennplätzen entsprechend gestrichen werden. Bekannt ist, dass sich nicht nur der zukünftige neue Eigentümer der MotoGP-Rechte, der amerikanische Sportvermarktungs-Gigant Liberty Media einen zweiten GP in den USA wünscht. Trotz etlicher potenzieller Rennstrecken in den Vereinigten Staaten läuft es auch dank der komplexen Homologation nach MotoGP-Standard eher auf ein mittelfristiges Projekt hinaus.

Zudem wurde bereits offiziell bestätigt, dass die Zukunft der MotoGP im Sinne der berühmten Wachstumspotenziale noch stärker in Asien, dem Mittleren Osten und in den USA liegen soll.

Bei einem noch internationaleren Ansatz könnte es dann eng werden für die weniger profitablen Veranstaltungen in Europa. Dies gilt besonders für Aragon, die bereits 2023 aussetzen musste, als auch für Portimao in Portugal.

Fest stehen schon wichtige Eckpfosten. So wurde der Auftakt der Saison 2025 von Katar auf das bereits erste März-Wochenende in Thailand umgeplant. Auch der Deutschland-GP am Sachsenring (13.7.) sowie die englische Runde in Silverstone sind bestätigt. Letzterer wird 2025 bereits Ende Mai stattfinden.

Sicher sind aufgrund der vertraglichen Situation auch die MotoGP-Events in unter anderem in Jerez, Le Mans, Assen, Spielberg, Mugello, Brünn und Valencia. Darüber hinaus gilt nach den jüngsten Erfahrungen der fraglos hochkomplexen Kalenderplanung – nix ist fix. Event-Überraschungen wird es auch in der MotoGP-Saison 2025 geben.

MotoGP-Kalender 2025 – Termine bestätigt:

Thailand/Buriram: 28. Februar bis 2. März 2025

England/Silverstone: 23. bis 25. Mai 2025

Deutschland, Sachsenring: 11.-13. Juli 2025



MotoGP-Wintertests 2024/2025

Valencia MotoGP Test: 19. November 202

Sepang Shakedown Test*: 31. Januar bis 2. Februar 2025

Sepang MotoGP-Test: 5-7 Februar 2025

Buriram MotoGP-Test: 12-13 Februar 2025