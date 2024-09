Brad Binder: «Wollen schneller an die Spitze kommen»

Vor den letzten sieben MotoGP-Events hat sich KTM-Athlet Brad Binder wieder bis auf WM-Rang 5 vorgearbeitet. Binder, der schon 2016 in Misano für KTM in der Moto3 gewann, sieht aber noch viel Arbeit vor sich.

KTM-Werksfahrer Brad Binder befindet sich in einem guten Lauf, den es nun gilt fortzusetzen. In den letzten drei GP-Events landete Binder immer unter den Top-5. Dieser Bereich spiegelt auch das Bild der WM-Tabelle wider. Der Südafrikaner befindet sich in einem engen Match mit Rookie und Markenkollege Pedro Acosta. Nach dem zuletzt vierten Rang vor zwei Wochen im chaotischen San Marino-GP verdrängte die #33 die #31 von Tabellenplatz 5.

Ganz gleich, ob der Routinier oder der MotoGP-Einsteiger die Saison als bester RC16-Pilot beendet, sicher ist, dass die beiden 2025 aus der gleichen Box starten werden.

In Vorbereitung auf das erste freie Training in Misano zögerte «Brad Attack» nicht mit einer klaren Zielsetzung: «Wir wollen auf jeden Fall die Lücke in Richtung Ducati schließen. Wir wollen das zwar jedes Wochenende – aber durch die Erfahrungen in den letzten Wochen haben wir deutlich bessere Voraussetzungen. Wir werden versuchen, alle Details bestmöglich zusammenzulegen.»

Konzentrieren muss sich der KTM-Werksfahrer dabei auf die bestehende Spezifikation der RC16, obwohl Binder den offiziellen Testtag am vorletzten Montag auch zu einem Ritt mit dem Prototypen der Entwicklung nutzen konnte. Binder: «Es war auf jeden Fall ein gutes Gefühl, einen Geschmack auf mögliche Richtungen für 2025 zu bekommen. Das Motorrad war schon sehr unterschiedlich, und es gibt dort noch mehrere Dinge, die es zu adaptieren gilt – doch der grundsätzliche Eindruck war gut.»

Wenn auch nicht bestätigt, durfte Binder ein Bike mit geänderter Zündfolge am potenten V-Vierzylinder erproben.

Der WM-Fünfte fügte hinzu: «Überhaupt denke ich, KTM hat als Team einen sehr guten Test absolviert. Sie haben es geschafft, dass alle Fahrer etwas anderes versuchen konnten und so konnten wir massiv viele Informationen sammeln. Das wird uns auf jeden Fall helfen, das Tempo zu erhöhen, um schneller wieder an die Spitze zu kommen.»

Brad Binder wurde am Tag vor dem ersten Training auch um seine Einschätzung zur WM-Spitze gebeten. Wen sieht der beste Nicht-Ducati-Pilot in der Weltmeisterschaft als Favorit? Der 29-Jährige nahm den Notausgang: «Nachdem ich nicht in den WM-Kampf involviert bin, überlasse ich das Thema den Jungs da vorne.»

Fakt ist, WM-Rang 4 von 2023 wieder zu erreichen, das wird trotz noch sieben Events und 14 Rennen eine große Herausforderung für den KTM-Star. Um Enea Bastianini einzuholen, gilt es, ganze 89 WM-Punkte mehr zu erbeuten.

WM-Stand nach 26 von 42 Rennen:

1. Martin, 312 Punkte. 2. Bagnaia 305. 3. Marc Márquez 259. 4. Bastianini 250. 5. Binder 161. 6. Acosta 152. 7. Viñales 139.. 8. Di Giannantonio 119. 9. Aleix Espargaró 119. 10. Alex Márquez 114. 11. Bezzecchi 93. 12. Morbidelli 90. 13. Oliveira 65. 14. Quartararo 61. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 46. 17. Nakagami 21. 18. Zarco 17. 19. A. Fernández 20. 20. Rins 15. 21. Mir 15. 22. Pol Espargaró 12. 23. Pedrosa 7. 23. 24. Bradl 2. Marini 1. 25. 26. Gardner 0. 27. Lorenzo Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 463 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 224. 4. Yamaha 72. Honda 37.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 555 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 402. 3. Gresini Racing 373. 4. Aprilia Racing 258. 5. Red Bull KTM Factory Racing 219. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 212. 7. Red Bull GASGAS Tech3 172. 8. Trackhouse Racing 111. 9. Monster Energy Yamaha 74. 10. LCR Honda 42. 11. Repsol Honda Team 16.