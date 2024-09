Mir (Honda): «Fahrer und Maschinen türmten sich auf»

Nachdem er schon im MotoGP-Sprint am Samstag gestürzt war, sah Repsol-Honda-Pilot Joan Mir auch im Grand Prix am Sonntag in Mandalika nicht das Ziel. «Kein Feeling und keine Punkte», lautete seine Bilanz.

Waren die Erwartungen von Joan Mir (Honda) nach dem 20. Platz im Qualifying und dem Sturz im Sprintrennen ohnehin schon gedämpft, kam im Grand Prix am Sonntag weiteres Unheil auf den Spanier zu. Gleich nach dem Start, in der zweiten Kurve, wurde er unschuldig in den Massensturz von Luca Marini, Aleix Espargaró, Jack Miller und Álex Márquez verwickelt. «Fahrer und Maschinen türmten sich vor mir auf, der direkte Weg war versperrt. Mit Glück gelang es mir, auszuweichen und im Sattel zu bleiben», schilderte der 27-Jährige. «Allerdings war ich danach mit drei Sekunden Rückstand Letzter. Mir gelang es, Rins einzufangen und zu überholen, wobei ich halbwegs akzeptable Rundenzeiten im niedrigen 1:33-Minuten-Bereich erzielte. Doch dann rutschte mir in der ersten Kurve schlagartig das Vorderrad weg.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Mandalika © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Brad Binder & Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Der Unfall von A. Espargaró, A. Márquez, Miller, Marini © Gold & Goose Der Unfall von A. Espargaró, A. Márquez, Miller, Marini © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Johann Zarco & Maverick Viñales © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Rennen - Pedro Acosta, Jorge Martin & Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Es war das Ende eines Wochenendes, an dem er sich gewundert hatte, warum der Grip mit neuen Reifen so viel Unruhe ins Fahrwerk seiner Honda brachte und warum das LCR-Kundenteam mit Johann Zarco deutlich besser mit den jüngsten Updates wie einem neuen Aero-Package und einer neuen Hinterradschwinge für die RC213V zurechtkam. «Johann hat einen guten Job gemacht – seine Crew wusste die Probleme zu managen, die wir mit dem Bike haben. Auch Takaaki Nakagami war heute schnell unterwegs», räumte Mir ein. «Johanns Ergebnis gibt mir aber Zuversicht, denn es zeigt, dass das Bike mit den jüngsten Upgrades besser geworden ist – auch wenn es uns im Team heute nicht gelungen ist, das auf der Strecke zu zeigen. In Motegi werden wir die Situation analysieren und alles auf den Tisch bringen. Hoffentlich sind dort auch wir schneller.»

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Rennen (29. September):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 27 Runden in 41:04,389 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +1,404 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,595

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6,507

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +6,772

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,330

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,203

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,862

9. Johann Zarco (F), Honda, +15,151

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,079

11. Alex Rins (E), Yamaha, +33,633

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +43,696



– Enea Bastianini (I), Ducati, 7 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), KTM, 8 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 15 Runden zurück

– Marc Marquez (E), Ducati, 15 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 18 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 27 Runden zurück

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 27 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 27 Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, 27 Runden zurück

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Sprint (28. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:41,354 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,107 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +1,701

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +3,072

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,967

6. Pedro Acosta (E), KTM, +6,210

7. Maverick Vinales (E), Aprilia,+6,664

8. Johann Zarco (F), Honda, +6,938

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,706

10. Jorge Martin (E), Ducati, +9,104

11. Jack Miller (AUS), KTM, +9,618

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +9,843

13. Brad Binder (ZA), KTM, +11,118

14. Alex Marquez (E), Ducati, +12,418

15. Alex Rins (E), Yamaha, +12,579

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +12,952

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,351

18. Luca Marini (I), Honda, +15,496

19. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,895

– Augusto Fernandez (E), KTM, 2 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

WM-Stand nach 30 von 40 Rennen:

1. Martin 366 Punkte. 2. Bagnaia 345. 3. Bastianini 291. 4. Marc Márquez 288. 5. Acosta 181. 6. Binder 173. 7. Viñales 162. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Bezzecchi 125. 10. Di Giannantonio 122. 11. Alex Márquez 121. 12. Morbidelli 120. 13. Quartararo 82. 14. Oliveira 71. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 55. 17. Zarco 31. 18. Nakagami 25. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 537 Punkte. 2. KTM 263. 3. Aprilia 247. 4. Yamaha 93. 5. Honda 51.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 636 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 486. 3. Gresini Racing 409. 4. Aprilia Racing 289. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 247. 6. Red Bull KTM Factory Racing 231. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 126. 9. Monster Energy Yamaha 102. 10. LCR Honda 56. 11. Repsol Honda Team 25.