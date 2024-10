Diggia: «Ein weiterer Test für meinen Körper»

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) hat momentan nicht viel Zeit, um an der Genesung seiner lädierten Schulter zu arbeiten. Bei den Rennen auf dem Twin Ring Motegi möchte er es mit weniger Schmerzmitteln versuchen.

Vier Tage nach seinem Sturz im Grand Prix in Indonesien, trauerte VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio am Donnerstag in Motegi immer noch einer möglichen guten Platzierung nach. Nach neun Runden ist dem Italiener das Vorderrad weggerutscht, zuvor hatte er einen intensiven Kampf mit Marc Marquez (Gresini Ducati). «Ich bin immer noch etwas enttäuscht, denn wenn ich mehrere Fahrer schnell überholen hätte können, wäre ich in der Lage gewesen, um das Podium zu kämpfen – mit Bagnaia, Bezzecchi und Morbidelli. Ich versuchte den Reifen zu schonen, zugleich war ich sehr schnell. Es war eine verpasste Chance», haderte er.

Von größerer Bedeutung für den 25-Jährigen ist derzeit jedoch seine körperliche Verfassung. Nach seinem Sturz in Spielberg im August hat Di Giannantonio permanent Probleme mit seiner linken Schulter. Wie geht es ihm vor den Rennen in Japan? «Momentan ist es schwierig zu trainieren, weil wir immer gleich wieder ein Rennen haben. Du hast die ganzen Flüge und arbeitest mit den Physiotherapeuten, aber es ist nicht das Maximum, was du machen kannst», gab Di Giannantonio zu bedenken. «Ich bin okay, aber nicht in einer besseren Verfassung als in Indonesien. Wir versuchen aber an diesem Wochenende, viel weniger Schmerzmittel zu nehmen, um zu sehen, wie es ohne funktioniert. Das wird ein weiterer Test für meinen Körper. Ich habe generell ein bisschen weniger Schmerzen. Ansonsten versuchen wir wie immer unser Maximum zu geben.»

Pecco Bagnaia sagte nach dem Rennen in Indonesien, als er mit Marco Bezzecchi kämpfte, er habe den Eindruck gehabt, dass die GP23 bei der Traktion und beim Kurvenausgang im Vorteil ist, die GP24 wiederum am Kurveneingang stärker ist. «Unser Bike ist um einiges schlechter als das 2024er-Motorrad. Wenn Pecco gute Dinge an unserem Bike sieht, ist das gut. Aber wenn ich beide vergleiche, ist das neue Bike in einer anderen Liga – ich sehe nicht viele positive Dinge im Vergleich mit der GP24», winkte Di Giannantonio ab. «Man kann mit der GP24 viel härter Bremsen und sie lässt sich besser Einlenken – man ist in einer besseren Position, um zu beschleunigen oder wenn es um das Schonen der Reifen geht. Auch der Top-Speed ist viel besser. Ich sehe im Moment viele Bereiche, in denen dieses Bike besser ist im Vergleich zu unserem.»