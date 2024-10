Franco Morbidelli (6.): Große Probleme mit dem Grip

Franco Morbidelli auf der Strecke in Australien

Im Sprint von Australien auf Phillip Island nahe der Metropole Melbourne fuhr Franco Morbidelli mit seiner Ducati auf Rang 6. Probleme mit dem Grip und Chaos nach einem Unfall bereiteten ihm Probleme.

Nach seinem sechsten Platz im Sprint von Phillip Island (Australien) stellte Pramac-Ducati-Pilot Franco Morbidelli enttäuscht fest: «Ich habe mich mit dem Motorrad nicht sonderlich gut gefühlt, vor allem nicht zu Beginn des Rennens.»

Er erklärt: «Mit fehlte Grip. In den ersten Runden hatte ich große Schwierigkeiten, Grip über die Reifen zu bekommen. Dann wurde es etwas besser in der Gruppe von Pecco, Bezz, Maverick, Diggia…» Also Bagnaia, Bezzecchi, Vinales und Di Giannantonio.

Dann crashten zwei Runden vor Schluss Bezzecchi und Vinales. Morbidelli: «Als der Unfall passierte, habe ich verlangsamt und wurde von Brad (Binder, Anm.) überholt und hing ein wenig bei den KTM fest.» Binder stürzte dann aber auch.

In Sachen Grip soll es im Grand Prix am Sonntag besser werden, so der Italiener: «Wir werden versuchen, besser zu werden. Wir haben ein paar Richtungen, die wir einschlagen wollen, um den Grip zu erhöhen.» Genaue Details verriet er nicht.

Ob es Probleme beim Aufwärmen der Reifen waren oder doch etwas anderes, sei noch nicht klar, so Morbidelli. Der Italiener: «Mir hat am Anfang definitiv Grip gefehlt, aber ich weiß nicht warum.»

Für den Grand Prix am Sonntag erwartet er erneut ein umkämpftes Rennen.

Ergebnisse MotoGP Sprint Phillip Island, (19. Oktober):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 13 Runden in 19:13,301 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, 1,520 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,368

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +6,879

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,905

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,623

7. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,249

8. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,280

9. Augusto Fernandez (E), KTM, +21,126

10. Luca Marini (I), Honda, +21,194

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +21,379

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,483

13. Joan Mir (E), Honda, +23,528

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +34,055

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +38,324

– Brad Binder (ZA), KTM, 2 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 3 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 6 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 9 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 33 von 40 Rennen:

1. Martin, 404 Punkte. 2. Bagnaia 388. 3. Marc Márquez 320. 4. Bastianini 320. 5. Binder 183. 6. Acosta 181. 7. Viñales 163. 8. Morbidelli 140. 9. Di Giannantonio 139. 10. Aleix Espargaro 136. 11. Bezzecchi 134. 12. Alex Márquez 124. 13. Quartararo 86. 14. Oliveira 71. 15. Miller 66. 16. R. Fernández 59. 17. Zarco 36. 18. Nakagami 28. 19. A. Fernández 21. 20. Rins 20. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 586 Punkte. 2. KTM 276. 3. Aprilia 258. 4. Yamaha 97. 5. Honda 56.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 708 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 544. 3. Gresini Racing 444. 4. Aprilia Racing 299. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 273. 6. Red Bull KTM Factory Racing 249. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 130. 9. Monster Energy Yamaha 106. 10. LCR Honda 64. 11. Repsol Honda Team 27.