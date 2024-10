Jorge Martin (1.) «Wusste nicht was hinter mir ist»

Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin zog nach einem fabelhaften Start den Kopf ein und ergriff die Flucht vor einem nervösen MotoGP-Feld. Nach 13 Runden hatte sich die #89 mit dem Sprint-Sieg etwas Luft in der WM verschafft.

Im Sprint über 13 Runden knüpfte Jorge Martin an der gleichen Stelle an. Von der Linie weg ging der Madrilene in Führung, um 19 Minuten und 13 Sekunden als Sieger über die Linie zu kommen. Martin startete souverän, hatte aber auch Glück. Denn durch einen wieder einmal übermotivierten Marc Marquez, der seinen Ducati wie einen Keil in Kurve 1 getrieben hatte, war sofort eine kleine Lücke entstanden.

Jorge Martin: «Ehrlich, ich habe zunächst nicht mitbekommen, wie es in Kurve 1 zuging. Ich habe mich auf eine perfekte Startrunde konzentriert und erst Eingangs der zweiten Runden gesehen, dass ich bereits einen Vorsprung habe. Ich habe weiter gepusht und erst als die Lücke noch größer war, konnte ich anfangen, das Rennen zu kontrollieren.»

Martin ergänzt nach seinem erst vierten Sprint-Sieg der Saison 2024: «Ich habe dann auch gesehen, dass Marc auf der Verfolgung ist, doch da war der Abstand bereits über zwei Sekunden und er konnte auch nicht wesentlich schneller fahren.»

In der Tat – auch die schnellste Rennrunde ging an Jorge Martin und zwar einen Umlauf bevor sich Marc Marquez wieder an die zweite Stelle schieben konnte. Damit war der Abstand bereits große genug, um sich die #93 um 1,5 Sekunden vom Leib zu halten.

Für Jorge Martin bedeudet der Sprint-Sieg in Australien eine große Erleichterung sowie eine, wenn auch nur leichte Entspannung im Kampf um den WM-Titel. Der Spitzenreiter, der sich wie die meisten Piloten für einen weichen Hinterreifen entschieden hatte: «Es ist natürlich sensationell, dass es heute geklappt hat. Ich freue mich einfach heute riesig über den nächsten Sprint-Sieg.»

Martin berichtete, dass es nicht leicht war, sich das Rennen einzuteilen: «Ich habe versucht, einen guten Kompromiss zu finden. Ich wollte es auf keinen Fall übertreiben, aber gleichzeitig ist es eine große Gefahr, die Konzentration zu verlieren. Deshalb habe ich relativ lange versucht, die Lücke zu vergrößern – und erst dann ein wenig kontrolliert.»

Der «Martinator» liefert aber auch ein Geständnis ab: «Ohne Frage, ohne das Problem von Marc in Kurve 1 wäre es ein anderes Rennen geworden. Er konnte das gleiche Tempo gehen. Aber wenn wir zusammengefahren wären, dann hätte ich mir auch noch etwas mehr Tempo zugetraut.»

Vor dem Grand Prix von Australiern führt Jorge Martin jetzt mit 16 Punkten vor Francesco Bagnaia. Enea Bastianini, der seinen Teamkollegen ebenfalls besiegen konnte, liegt nun punktgleich mit Marc Marquez auf Tabellenplatz 3.

Ergebnisse MotoGP Sprint Phillip Island, (19. Oktober):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 13 Runden in 19:13,301 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, 1,520 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,368

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +6,879

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,905

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,623

7. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,249

8. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,280

9. Augusto Fernandez (E), KTM, +21,126

10. Luca Marini (I), Honda, +21,194

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +21,379

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,483

13. Joan Mir (E), Honda, +23,528

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +34,055

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +38,324

– Brad Binder (ZA), KTM, 2 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 3 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 5 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 8 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 33 von 40 Rennen:

1. Martin, 404 Punkte. 2. Bagnaia 388. 3. Marc Márquez 320. 4. Bastianini 320. 5. Binder 183. 6. Acosta 181. 7. Viñales 163. 8. Morbidelli 140. 9. Di Giannantonio 139. 10. Aleix Espargaro 136. 11. Bezzecchi 134. 12. Alex Márquez 124. 13. Quartararo 86. 14. Oliveira 71. 15. Miller 66. 16. R. Fernández 59. 17. Zarco 36. 18. Nakagami 28. 19. A. Fernández 21. 20. Rins 20. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 586 Punkte. 2. KTM 276. 3. Aprilia 258. 4. Yamaha 97. 5. Honda 56.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 708 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 544. 3. Gresini Racing 444. 4. Aprilia Racing 299. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 273. 6. Red Bull KTM Factory Racing 249. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 130. 9. Monster Energy Yamaha 106. 10. LCR Honda 64. 11. Repsol Honda Team 27.