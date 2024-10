Raul Fernandez (6.): Ausgeschlafen zur Bestmarke 19.10.2024 - 11:30 Von Toni Schmidt

© Gold & Goose Raul Fernandez ging es zu Beginn des Australien-Wochenendes nicht gut

Am Freitag sah es noch nicht so aus, als ob Raul Fernandez das Wochenende in Phillip Island durchziehen könnte. Nach einem erholsamen Schlaf fühlte er sich aber wie neugeboren und lieferte sein bestes Sprintrennen ab.