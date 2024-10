Brad Binder (9./KTM): «Etwas Drastisches probiert»

Als einziger Nicht-Ducati-Pilot fuhr Brad Binder mit seiner KTM in die Punkte. Er verrät: Sein Team hat etwas «Drastisches» ausprobiert, das zwar einen positiven Effekt hatte – aber auch einen Haken für den Fahrer.

Nachdem er am Morgen noch den Sprung ins zweite Qualifying verpasst hatte und von Rang 13 an den Start gehen musste, legte KTM-Pilot Brad Binder im Buriram-Sprint eine kleine Aufholjagd hin, machte vier Plätze gut und wurde auf Platz 9 der einzige Nicht-Ducati-Pilot in den Punkten.

Binder verrät: «Wir haben im Training heute etwas Drastisches am Vorderreifen probiert, das mit ein etwas solideres Gefühl gegeben hat. Es hat aber auch was von der Bremswirkung genommen. Es war also etwas tricky, aber wir haben uns dafür entschieden, um mehr Gefühl im Vorderreifen zu haben.»

Der Südafrikaner beschreibt seinen Samstag: «Im Q1 war alles recht okay, ich habe nur keine sehr gute Runde zusammenbekommen und den Sprung ins Q2 nicht geschafft. Das macht es natürlich immer etwas schwierig. Im Sprint hatte ich dann einen ordentlichen Start erwischt und am Anfang viel gekämpft.» Nach etwa fünf Runden hatte er aber mit Spin zu kämpfen. Und die Reifennutzung sei wohl höher gewesen als erwartet. Binder: «Im Rennen müssen wir uns etwas verbessern.»

Einen kleinen Schnitzer hatte er drin, wie er verriet: «In der ersten Runde war das. Normalerweise sind wir an einer Stelle im dritten Gang und schalten dann in den zweiten Gang zurück für die Rechtskurve. Ich bin in den dritten, klickte dann vier und dann wieder in den dritten, als ich innen an Fabio vorbeiwollte. Die Motorbremse war massiv und es hat blockiert.»

Binder war auf Rang 9 der einzige Nicht-Ducati-Pilot unter den Top-9 und damit in den Punkterängen. Er sagte später mit einem Grinsen zur Dominanz der italienischen Marke: «Ich wollte mich gern in den Ducati-Kampf einmischen, aber es hat nicht gereicht.»

Den WM-Kampf an der Spitze nimmt er gelassen und scherzt: «Solange wir nur einen Punkt am Wochenende ist das meine letzte Sorge.»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Sprint (26. Oktober):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 13 Runden in 19:13,131 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,357 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,372

4. Marc Márquez (E), Ducati, +5,402

5. Alex Márquez (E), Ducati, +10,140

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +11,087

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,538

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,680

9. Brad Binder (ZA), KTM, +13,692

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,483

11. Jack Miller (AUS), KTM, +18,397

12. Johann Zarco (F), Honda, +18,544

13. Joan Mir (E), Honda, +19,265

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,688

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,988

16. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,298

17. Alex Rins (E), Yamaha, +21,413

18. Taka Nakagami (J), Honda, +23,400

19. Luca Marini (I), Honda, +23,979

20. Maverick Viñales (E), Aprilia, +29,474

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +39,389

– Pedro Acosta (E), GASGAS, 3 Runden zurück

WM-Stand nach 35 von 40 Rennen:

1. Martin, 433 Punkte. 2. Bagnaia 411. 3. Marc Márquez 351. 4. Bastianini 343. 5. Binder 193. 6. Acosta 181. 7. Viñales 171. 8. Morbidelli 155. 9. Di Giannantonio 152. 10. Bezzecchi 137. 11. Aleix Espargaro 136.12. Alex Márquez 130. 13. Quartararo 93. 14. Miller 71. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 40. 18. Nakagami 28. 19. Rins 23. 20. A. Fernández 21. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 623 Punkte. 2. KTM 286. 3. Aprilia 267. 4. Yamaha 104. 5. Honda 60.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 754 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 588. 3. Gresini Racing 481. 4. Aprilia Racing 307. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 289. 6. Red Bull KTM Factory Racing 264. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 68. 11. Repsol Honda Team 29.