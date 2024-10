Marco Bezzecchi zerknirscht nach Sprint auf Platz 7

Trotz WM-Punkten zeigte sich VR46-Racing-Pilot Marco Bezzecchi wenig überzeugt von seiner Leistung beim Sprint von Buriram. Nach Platz 1 im ersten Training ging es für «Bezz» im ersten Rennen bis auf Platz 7 rückwärts.

Der beim letzten Grand Prix in Australien nach seinem Hochgeschwindigkeits-Abräumer von Maverick Vinales in Ungnade gefallene Marco Bezzecchi beendete den Sprint von Buriram auf Platz 7. Was man angesichts von Startplatz 9 als Erfolg werten könnte, war für den Piloten der VR46-Mannschaft kein Grund zur Zufriedenheit.

«Nein – ich bin nicht zufrieden. Es lief nicht so, wie es mir erhofft hatte. Es ging schon am Start los, bei dem ich erstmal etwas zurückgefallen bin», sagte Bezzecchi in Thailand und fügte selbstkritisch hinzu: «Dazu kamen einige Fehler. Am gravierendsten waren jene in Kurve 3. Zweimal bin ich weit gegangen, einmal war ich ganz draußen auf der blauen Fläche. Das hat mich jeweils Plätze gekostet. Aber es war zäh und auch wenn ich zum Ende wieder Binder und «Diggia» holen konnte, es wäre mehr drin gewesen.»

Dabei orientierte sich der zukünftige Aprilia-Pilot sicher auch am Auftakt des Großen Preises von Thailand. Das erste freie Training hatte Bezzecchi als Schnellster beendet.

Mit Blick auf das Hauptevent in der Hitze von Buriram hat der Italiener bereits einen Plan: «Für mich geht es darum, bis zum GP mit meiner Mannschaft einen Weg zu finden, den harten Vorderreifen zum Einsatz zu bringen. Wenn wir das hinbekommen, wird es für mich einfacher.»

Der WM-Zehnte ergänzt: «Mein Problem im Sprint hatte ich immer nach den harten Bremsmanövern am Kurveneingang. Da müssen wir über den härteren Reifen herangehen. Wir haben morgen früh noch das Warm-up und werden es versuchen.»

Der Pilot aus der Akademie von MotoGP-Legende Valentino Rossi wurde auch mit der absoluten Dominanz der Ducati Desmodedici konfrontiert. Die Frage brachte «Bezz» zum Lachen: «Ich würde einfach mal behaupten, das Bike ist sehr schnell. Und das ist es immer. Wichtig ist, dass wir über die Saison ein hohes Level und diese beständige Konkurrenzfähigkeit haben.»

Und mit etwas mehr Ernsthaftigkeit fügte Bezzecchi an: «Ich bin noch nie ein anderes Bike gefahren – mir fehlt ja auch der Vergleich.»

In der WM-Tabelle liegt der letztjährige Dritte der Meisterschaft nach einer durchwachsenen Saison nur auf Tabellenrang 10. Nur Alex Marquez – der in Buriram im Sprint guter Fünfter wurde – ist auf einer Desmosedici noch schlechter platziert. Dass er den nach Thailand aus der WM aussteigenden Teamkollegen noch überholen dürfte, ist für den Wuschelkopf aus Rimini kein Trost.

Ergebnisse MotoGP Buriram, Sprint (26. Oktober):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 13 Runden in 19:13,131 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,357 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,372

4. Marc Márquez (E), Ducati, +5,402

5. Alex Márquez (E), Ducati, +10,140

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +11,087

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,538

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,680

9. Brad Binder (ZA), KTM, +13,692

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,483

11. Jack Miller (AUS), KTM, +18,397

12. Johann Zarco (F), Honda, +18,544

13. Joan Mir (E), Honda, +19,265

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,688

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,988

16. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,298

17. Alex Rins (E), Yamaha, +21,413

18. Taka Nakagami (J), Honda, +23,400

19. Luca Marini (I), Honda, +23,979

20. Maverick Viñales (E), Aprilia, +29,474

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +39,389

– Pedro Acosta (E), GASGAS, 3 Runden zurück

WM-Stand nach 35 von 40 Rennen:

1. Martin, 433 Punkte. 2. Bagnaia 411. 3. Marc Márquez 351. 4. Bastianini 343. 5. Binder 193. 6. Acosta 181. 7. Viñales 171. 8. Morbidelli 155. 9. Di Giannantonio 152. 10. Bezzecchi 137. 11. Aleix Espargaro 136.12. Alex Márquez 130. 13. Quartararo 93. 14. Miller 71. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 40. 18. Nakagami 28. 19. Rins 23. 20. A. Fernández 21. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 623 Punkte. 2. KTM 286. 3. Aprilia 267. 4. Yamaha 104. 5. Honda 60.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 754 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 588. 3. Gresini Racing 481. 4. Aprilia Racing 307. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 289. 6. Red Bull KTM Factory Racing 264. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 68. 11. Repsol Honda Team 29.