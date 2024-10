Pedro Acosta: «Vielleicht einen Schritt zurück gehen»

Pedro Acosta konnte in Motegi und Phillip Island, bei den letzten beiden MotoGP-Stationen, keine Zielankunft feiern. Auch am Samstag beim Sprint in Buriram unterlief dem KTM-Star ein Fehler, der zum Sturz führte.

Nach einem ordentlichen Qualifying, welches MotoGP-Rookie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) auf Position 7 beendete, ging es für ihn in den Sprint auf dem Chang International Circuit. Acosta lieferte eine starke Anfangsphase auf der 4,5 km langen Piste in Thailand und kämpfte munter um die Podestplätze mit.

Doch in Runde 4 unterlief dem jungen Spanier ein folgenschwerer Fehler in Kurve 3, der ihm seinen nächsten Nuller einbrachte. Acosta nahm das Rennen zwar gleich auf seiner RC16 wieder auf, doch der WM-Sechste stellte das Bike kurz darauf in seiner Box ab. Es war bereits der 25. Sturz der laufenden Saison. «Es war ein kleiner Fehler. Wir haben vorher eine Sache am Bike geändert», erklärte der KTM-Fahrer und fügte hinzu: «In dem Moment habe ich sehr hart gebremst, war etwas neben der Linie und dann hat das Heck das Vorderteil des Bikes zu sehr weggedrückt. Wir müssen das Positive mitnehmen und an Sonntag denken.»

«So ein Sturz kann passieren, das ist normal», weiß der 20-Jährige. «Wir müssen immer 100 Prozent geben. Ich glaube, einigen Jungs auf der Ducati reichen 95 Prozent. Wir müssen nun ruhig bleiben und akzeptieren, dass Platz 5 oder 6 manchmal ein gutes Resultat ist.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Buriram, Enea Bastianini © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio di Giannantonio & Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Enea Bastianini führt das Feld an © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Lorenzo Savadori © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Qualifying - Enea Bastianini, Francesco Bagnaia & Jorge Martin © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Sprint - Jorge Martin, Enea Bastianini & Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Was machen die vielen Stürze mit dem Selbstvertrauen Acostas? «Das Selbstvertrauen war vorhanden, denn sonst wäre ich nicht in der Lage, vorne mitzufahren», betonte er im Interview. «Natürlich müssen wir anfangen, die Rennen wieder zu beenden, denn von den letzten elf Rennen habe ich nur viermal das Ziel erreicht. Vielleicht müssen wir einen Schritt zurück gehen und etwas ruhiger agieren. Wir müssen verstehen, dass die Top-5 manchmal nicht möglich sind.»

Ducati belegte im Sprint von Buriram die ersten acht Plätze. Was macht sie so stark? «Sie haben acht Motorräder, das macht Sinn, oder? Manche Hersteller haben nur 2, wir haben 4. Das ist ein großer Vorteil und das Level der Fahrer ist auch sehr hoch», so der Tech3-Pilot. «Hast du sechs von acht Fahrern, die sehr schnell sind, dann ist das ein Schlüssel. Sie sammeln sehr viele Daten und Infos, da hängen wir logischerweise hinterher.»

Zum etwas übermütigen Start von WM-Leader Jorge Martin sagte Acosta: «Jorge war nicht nahe an mir dran, aber bei Marc war es wirklich knapp. Allerdings können solche Dinge in der Anfangsphase eines Rennens immer passieren.»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Sprint (26. Oktober):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 13 Runden in 19:13,131 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,357 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,372

4. Marc Márquez (E), Ducati, +5,402

5. Alex Márquez (E), Ducati, +10,140

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +11,087

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,538

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,680

9. Brad Binder (ZA), KTM, +13,692

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,483

11. Jack Miller (AUS), KTM, +18,397

12. Johann Zarco (F), Honda, +18,544

13. Joan Mir (E), Honda, +19,265

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,688

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,988

16. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,298

17. Alex Rins (E), Yamaha, +21,413

18. Taka Nakagami (J), Honda, +23,400

19. Luca Marini (I), Honda, +23,979

20. Maverick Viñales (E), Aprilia, +29,474

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +39,389

– Pedro Acosta (E), GASGAS, 3 Runden zurück

WM-Stand nach 35 von 40 Rennen:

1. Martin, 433 Punkte. 2. Bagnaia 411. 3. Marc Márquez 351. 4. Bastianini 343. 5. Binder 193. 6. Acosta 181. 7. Viñales 171. 8. Morbidelli 155. 9. Di Giannantonio 152. 10. Bezzecchi 137. 11. Aleix Espargaro 136.12. Alex Márquez 130. 13. Quartararo 93. 14. Miller 71. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 40. 18. Nakagami 28. 19. Rins 23. 20. A. Fernández 21. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 623 Punkte. 2. KTM 286. 3. Aprilia 267. 4. Yamaha 104. 5. Honda 60.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 754 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 588. 3. Gresini Racing 481. 4. Aprilia Racing 307. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 289. 6. Red Bull KTM Factory Racing 264. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 68. 11. Repsol Honda Team 29.