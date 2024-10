Acosta (7.): «Habe mich zum ersten Mal aufgewärmt»

Red Bull-GASGAS-Ass Pedro Acosta sicherte sich am Freitag in Buriram als einziger Fahrer der RC16 direkt einen Platz im zweiten Qualifying. Hauptthema war danach die immer noch lädierte Schulter.

MotoGP-Rookie Pedro Acosta (20) zeigte auch am ersten Trainingstag auf dem Chang International Circuit von Buriram eine starke Leistung. Der Pilot aus Murcia behauptete sich in der abwechslungsreichen Nachmittagssession am Ende als Siebter souverän in den Top-10. Acosta verlor nur 0,4 Sekunden auf Landsmann Marc Marquez (Gresini-Ducati).

Bei Acosta war die lädierte linke Schulter von Beginn an ein Thema. «Ich habe mir diesmal Zeit zum Aufwärmen genommen. Ich wärme mich normal erst kurz vor einer Session auf - habe ich es aber diesmal getan, bevor ich ins Leder geschlüpft bin. Ich habe dann auch drei, vier Runden gebraucht - mehr noch als am Vormittag. Die Schmerzen sind da – es ist aber nicht verrückt. Daher sind wir recht glücklich», erzählte Acosta, der sich am Nachmittag zwischenzeitlich sogar die Bestzeit innehatte.

Die Beanspruchung des Körpers wird speziell im Rennen ein Thema sein. Acosta baut der Situation bereits vor: «Wir haben im FP1 simuliert, wie es mit einer längeren Distanz in der Realität sein könnte.» Um Acosta entgegenzukommen, wurde auch am Motorrad einiges adaptiert.

«Wir haben ein paar Einstellungen verändert, auch am Lenker. Wir haben den Abstand zum Lenker etwas verlängert. Es geht darum, dass ich das Bike mit den Beinen besser stabilisieren kann. Normal strecke ich das Bein raus, diesmal habe ich mit dem Bein das Bike stabilisiert und somit etwas Kraft gespart. Wir haben damit einen guten Job gemacht», ergänzte der Tech3-Athlet.

Ein operativer Eingriff, wie bei VR46-Mann Fabio Di Giannantonio, ist laut Acosta jedoch nicht notwendig: «Die Schulter ist nicht so beschädigt, damit es jetzt eine OP braucht. Die Ärzte sagen, die Schmerzen werden wohl in ein paar Wochen wieder weg sein. Ich sollte natürlich Therapie machen, aber ich habe darauf jetzt nicht geachtet.»

Zu seiner RC16 in GASGAS-Bemalung sagte Acosta noch: «Wir müssen einige Dinge verbessern. Heute war eine Art Tag der Entscheidung, es ging um die Verkleidung. Jeder der anderen Jungs hat die neue Variante gewählt, ich habe am Morgen jedoch beide Optionen probiert – habe mich dann für die neue Verkleidung entschieden. Sie hat positive und negative Effekte. Aber sie könnte mehr Kurvenspeed bringen. Wir müssen aber bezüglich der noch zu starken Wheelie-Neigung eine bessere Lösung finden.»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Zeittraining (25. Oktober):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:29,165 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,110 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,162

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,195

5. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,341

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,384

7. Pedro Acosta (E), GASGAS, +0,437

8. Alex Márquez (E), Ducati, +0,448

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,455

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,517

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,518

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,591

13. Jack Miller (AUS), KTM, +0,672

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,692

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,831

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 0,834

17. Luca Marini (I), Honda, +0,973

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,033

19. Joan Mir (E), Honda, +1,052

20. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +1,264

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,847

22. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +2,218