Marc Marquez: «2019 hatte ich mehr Selbstvertrauen»

Marc Marquez (Gresini Ducati) gibt im Interview mit SPEEDWEEK.com spannende Einblicke in seinen Weg zurück an die Spitze der MotoGP und die Eingewöhnungszeit mit der Ducati.

Nach seiner langen Verletzungsmisere und schwierigen Jahren mit Honda, hat der achtmalige Weltmeister Marc Marquez mit Gresini Ducati in die Erfolgsspur zurückgefunden. In der MotoGP-Saison 2024 konnte er bereits drei Grand Prix und einen Sprint gewinnen. Vor den letzten beiden Events liegt der 31-Jährige auf Platz 3 in der Gesamtwertung.

Sein Saisonziel habe er schon lange erreicht, betonte er immer wieder, jedoch wäre es nicht Marc Marquez, wenn er nicht an den Titel denken würde. 2025 soll dieses Vorhaben im Ducati-Werksteam gelingen. Im Interview mit SPEEDWEEK.com spricht der Spanier über die Unterschiede zwischen dem Marc Marquez von heute zu dem von 2019, als er seinen letzten WM-Titel holte.

Marc, am Montag nach dem ersten Misano-GP haben wir Andrea Dovizioso gefragt, ob er nach deinen Siegen in Aragon und Misano glaubt, dass du bereit bist, Rennen für Rennen zu gewinnen – wie der Marc Marquez vor der schicksalhaften Verletzung in Jerez 2020. Dovi sagte, dass er das noch nicht glaubt, aber dass du nahe dran bist.

Ich bin nah dran, aber ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht auf dem Niveau bin, um in jedem Rennen im Jahr um den Sieg zu kämpfen. Es stimmt, dass ich in vielen Rennen nahe dran war – ich war konstant unter den ersten vier, was ich mir gewünscht habe. Aber es gab Rennen, in denen ich trotzdem zu weit von der Spitze entfernt war. Ob aus dem einen oder dem anderen Grund, das spielt keine Rolle, da müssen wir uns weiterentwickeln.

Vergleiche dich mit dem Marc Marquez von 2019, als du zum letzten Mal Weltmeister wurdest.

Der Marc Marquez von 2019 war ein Marc mit viel mehr Selbstvertrauen. Ich habe jetzt auch Selbstvertrauen, aber zum Thailand-GP kam der Marc von 2019 mit fast 100 Punkten Vorsprung an – nachdem er eine ganze Saison lang Erster, Zweiter, Zweiter, Zweiter, Erster war. Es war ein Marc mit viel mehr Selbstvertrauen, auch körperlich besser, weil ich durchgemacht habe, was ich durchgemacht habe; aber es war ein unreiferer Marc Marquez.

Und was das Fahren angeht, wie siehst du dich im Vergleich zu 2019?

Was das Fahren angeht, fühle ich mich gut. Aber mich mit 2019 zu vergleichen, ist sehr relativ. Denn wenn man die Einstellungen am Motorrad eines Fahrers ändert, scheint er ein anderes Motorrad zu fahren. Manchmal kommt man an eine Strecke und die Dinge laufen nicht gut. Man ändert vier Kleinigkeiten an der Abstimmung und plötzlich hat man das Gefühl, dass man gut fährt. Deshalb ist das alles sehr, sehr relativ. Ich denke, ich bin auf einem ähnlichen Niveau wie 2019, denn ich fühle mich weder besser noch schlechter, sondern habe andere Stärken.

Du kannst also sagen, dass es dir 2019 nur um Geschwindigkeit ging und jetzt mehr um Erfahrung – wenn es beispielsweise um die Strategie im Rennen geht?

Nein, ich würde nicht von Rennstrategie sprechen. Wenn man nicht schnell genug ist, nützt auch die beste Strategie nichts. Was dir ein bisschen mehr als anderen hilft, ist die Erfahrung, die du in bestimmten Situationen gesammelt hast.

Als du das erste Mal auf die Ducati gestiegen bist, hast du da vielleicht gedacht: «Mein Gott, was habe ich in den letzten Jahren alles durchmachen müssen?»

Es war eher ein Moment der inneren Zufriedenheit.

Warum war das so?

Auch wenn man viel Erfahrung in der MotoGP hat, wenn man so eine große Entscheidung trifft, hat man auch einige Zweifel. Und nachdem ich zehn Jahre lang das gleiche Motorrad gefahren bin, hatte ich einige Zweifel. «Werde ich in der Lage sein, eine Ducati zu fahren?» Ich dachte nicht, dass ich dazu in der Lage wäre; nein, ich dachte, ich wäre dazu in der Lage, sonst hätte ich die Entscheidung nicht getroffen. Aber es gibt Zweifel, und manchmal ist es besser, sie zu haben.

Warst du überrascht oder nicht?

Ich war überrascht, denn schon im ersten Run fühlte ich mich auf dem Bike sehr wohl. Das ist eine meiner Stärken beim Fahren: sich an das Bike oder die aktuellen Bedingungen anzupassen. Eine andere Sache ist der Spielraum für Verbesserungen – denn vielleicht hat jemand, der mehr Schwierigkeiten hat, mehr Raum für Verbesserungen, während ich weniger Raum für Verbesserungen habe, weil ich mich schnell anpasse. Aber ich ziehe es vor, schnell auf ein Top-Level zu kommen.

Kannst du uns kurz die Phasen erklären, die du mit der Ducati durchlaufen hast? War es ein Lernprozess mit unterschiedlichen Phasen?

Ja, natürlich. Du kommst an und das Erste, was du tust, ist, das Motorrad zu studieren, dich Schritt für Schritt daran zu gewöhnen und es kennen zu lernen. An einem bestimmten Punkt hat man das Gefühl, dass man sich nicht mehr verbessern kann und dass man weiß, wie man es fahren muss. Dann beginnt die Phase der Arbeit am Bike. Ich arbeite daran, um zu verstehen, was ich auf diesem Motorrad brauche, um mich wohler zu fühlen, oder um zu analysieren, wo ich verliere und warum. Dann gibt es die Verbindung zwischen Fahrer und Techniker, die für mich ebenfalls eine neue Situation darstellt. Es geht dabei darum, sich gegenseitig zu verstehen, und wie ich dem Techniker erklären kann, was ich brauche. Was ich für meinen Fahrstil brauche, ist ein weiteres Kapitel in diesem Prozess.

Sobald man nahe an konkurrenzfähige Zeiten herankommt – das ist der Punkt, an dem man feststellt, ob man sich gut an das Motorrad gewöhnt hat oder nicht –, stößt man auf die erste Mauer. Diese ist niedrig und man kann darüber springen. Dann überspringt man sie und beginnt, die technischen Details des Setups zu erforschen. Ich habe es in Jerez und Austin gesagt: Die Anpassung an die Ducati war abgeschlossen. Ich hätte es noch fünf Rennen lang hinauszögern können, wenn ich gewollt hätte, aber die Zeit war gekommen, um an den Details zu feilen.

Muss man sich zuerst an das Motorrad anpassen und danach umgekehrt?

Ja, aber jedes Mal wird die Mauer, die man überwinden muss, höher und höher. Man erreicht einen Punkt, an dem es normal ist, was sein muss: Man testet, man geht rückwärts, man testet wieder, rückwärts, man testet, rückwärts... beim fünften Mal testet man und es gelingt ein Schritt nach vorne. Vor dieser Phase war jeder Test ein Schritt vorwärts.

Was hat die Trennung von Manager Emilio Alzamora für Marc Marquez bedeutet?

Es bedeutete, andere Bedürfnisse zu haben. Ein Fahrer hat mit 15, 20, 25 und 30 nicht dieselben Bedürfnisse. Und manchmal, egal wie sehr man mit 18 in eine Frau verliebt ist, bedeutet das nicht, dass sie die Frau deines Lebens ist. Irgendwann kam der Punkt, an dem ich begann, das Leben anders zu verstehen – sei es aufgrund der Situation, in der ich mich befand, oder weil ich es brauchte und eine sehr schwierige Zeit durchlebte. Und dann muss man manchmal bestimmte Entscheidungen für sein eigenes Wohlbefinden treffen. Ich will damit nicht sagen, dass es mir nicht gut ging, es ging mir immer gut und wir haben tadellose Arbeit geleistet, aber es waren andere Bedürfnisse, und ich spürte in diesem Moment, dass ich eine Veränderung brauchte.

Du hast Vieles aufgegeben, um den MotoGP-Titel zurückzuerobern. Wenn du dieses Ziel erreicht hast, ist dann deine Mission erfüllt?

Ich habe acht Millionen Dinge aufgegeben, um meine Rennkarriere zu verlängern.

Wie ist das zu verstehen?

Das Ziel war, wieder das Kribbeln zu spüren, jedes Wochenende zu kämpfen, sich wieder konkurrenzfähig zu fühlen. Wieder um Siege zu kämpfen, über einen Titel zu reden, zwei Rennen vor Schluss Dritter in der Meisterschaft zu sein und dann um den Titel zu kämpfen. Alle Fahrer in der Startaufstellung versuchen es, und natürlich werde ich es auch versuchen, aber ich betrachte den Titelgewinn nicht als Erfolg oder Misserfolg. Für mich ist es schon ein Erfolg, dass ich diese zweite Jugend habe, nachdem es so aussah, dass ich am Ende wäre. Und bumm!... und man ist zurück. Der Titel ist die Kirsche auf dem Sahnehäubchen des Erfolgs, wir werden sehen, ob wir das erreichen können.