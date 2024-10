Sepang: Der Zeitplan für den Malaysia-GP

Am kommenden Wochenende macht die MotoGP auf dem Sepang International Circuit in Malaysia halt. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen gibt es hier im Überblick.

Der Sepang International Circuit, rund 50 km südlich der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur gelegen, ist 5,543 km lang und weist fünf Links- und zehn Rechtskurven auf. Die längste Gerade misst 920 m. Die von Hermann Tilke entworfene Rennstrecke war im April 1999 erstmals Schauplatz der Motorrad-WM.

Der erfolgreichste Fahrer in Sepang ist mit sechs Siegen in der Königsklasse nach wie vor MotoGP-Legende Valentino Rossi. 2023 konnte Alex Marquez (Gresini Ducati) das Sprintrennen vor Jorge Martin (Pramac Ducati) und Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) für sich entscheiden. Im Grand Prix siegte Ducati-Werkspilot Enea Bastianini vor Alex Marquez und Bagnaia.

Der Große Preis von Malaysia 2024 wird über 20 Runden ausgetragen. Alle Augen sind auf den spannenden WM-Kampf zwischen Martin und Bagnaia gerichtet. In Thailand konnte der Weltmeister von 2022 und 2023 seinen Rückstand auf Martin auf 17 Punkte reduzieren.

Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen sieben Stunden Zeitunterschied zu Malaysia beachten. Weil die Ampel im MotoGP-Hauptrennen am Sonntag genauso wie im Tissot-Sprint am Sonntag um 15 Uhr Ortszeit ausgeht, beginnen die Rennen der Königsklasse in Mitteleuropa jeweils um 8 Uhr morgens.

Zeitplan für den Großen Preis von Malaysia 2024 (MESZ):

Freitag, 1. November:

02.00 – 02.35 Uhr (35 min): Moto3, FP

02.50 – 03.30 Uhr (40 min): Moto2, FP

03.45 – 04.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

06.15 – 06.50 Uhr (35 min): Moto3, P1

07.05 – 07.45 Uhr (40 min): Moto2, P1

08.00 – 09.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice



Samstag, 2. November:

01.40 – 02.10 Uhr (30 min): Moto3, P2

02.25 – 02.55 Uhr (30 min): Moto2, P2

03.10 – 03.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

03.50 – 04.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

04.15 – 04.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



05.50 – 06.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

06.15 – 06.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

06.45 – 07.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

07.10 – 07.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

08.00 Uhr: MotoGP-Sprint (10 Runden)



Sonntag, 3. November:

03.40 – 03.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

05.00 Uhr: Moto3-Rennen (15 Runden)

06.15 Uhr: Moto2-Rennen (17 Runden)

08.00 Uhr: MotoGP-Rennen (20 Runden)