Marc Marquez (12.): «Hatte den VIP-Zuschauerplatz»

Nach einem Sturz konnte sich Marc Marquez noch auf Platz 12 ins Ziel retten. Die ersten sechs Runden genoss der Gresini-Ducati-Pilot dafür die famose Aussicht auf einen begeisternden Zweikampf um die MotoGP-Krone.

Spaniens MotoGP-Ikone Marc Marquez zeigte ein Rennen, wie es fast nicht typischer für sechsfacher Weltmeister der Königsklasse hätte laufen können. Wie bereits im Sprint, als die #93 mit einem brutal guten Start gleich mit an die Spitze gegangen, taucht der ältere Marquez-Bruder auch am Sonntag in der ersten Ecke weit vorne auf – und zwar in beiden Anläufen den GP von Malaysia über die Bühne zu bringen.

Der Gresini-Frontmann kehrte aus der ersten Runde an dritter Stelle rückte. Mit leuchtenden Augen schilderte Marc Marquez dann seine außergewöhnliche Situation: «Ich bin vom ersten Moment so schnell gefahren wie ich nur konnte und hatte dadurch die Möglichkeit Jorge und Pecco zu folgen. Die ersten Runden war der Wahnsinn. Ich hatte ja den VIP-Platz habe es genossen was ich gesehen haben. Der Zweikampf war beeindruckend.»

Marc Marquez bestätigte dabei, dass es sich nicht um einen Showkampf handelte: «Das Beste dabei – das Tempo war trotz der vielen Manöver super hoch und selbst dabei konnten wir schneller fahren als die Verfolger.»

Der 31-Jährige war dabei sehr ehrlich: «Ich hätte da heute zu keinem Zeitpunkt mit eingreifen können. Jorge und Pecco waren schneller. Nur als sie sich geprügelt haben, konnte ich gerade so mitfahren. Aber eingreifen in der Anfangsphase? Unmöglich. Alleine waren sie stärker.»

Als sich das Feld etwas beruhigt hatte, passierte dem Spanier dann in Runde 7 ein harmloser Sturz in der letzten Kurve. Für den Ausrutscher hatte «MM93» keine eindeutige Erklärung. «Ich habe nichts anders gemacht, zumindest nicht bewusst. Auch auf der Bremse habe ich nichts probiert, ich war im normalen Rhythmus, hatte 2,5 sec Vorsprung auf Enea und habe nur kontrolliert, nicht angegriffen.»

Marquez weiter: «Das Bike war dann leicht beschädigt, der Schalthebel war krumm. Aber aus Respekt vor meinem Team kam eine Aufgabe nicht Frage – und auch wenn es nur wenige Punkte gab, wollte ich es durchziehen.» Eben jene Einstellung brachte dem Gresini-Piloten im Finish vier wichtige Punkte, die halfen den dritten WM-Rang gegen Bastianini zu verteidigen.

Eine sportliche Einstellung vertritt Marc Marquez, wenn es um Barcelona als frisch entschiedenen Austragungsort der letzten beiden Rennen geht. Marquez: «Glücklich bin ich damit überhaupt nicht. Catalunya ist wie Sepang auch keine Piste die mir besonders liegt. Aber wir haben ja hier gesehen – das muss nicht unbedingt eine Rolle spielen.»

Enea Bastianini, der vom Tempo wesentlich höher eingeschätzt war, hatte in den Rennen beim schieren Speed jedenfalls selbst auf der Anti-Marquez-Piste von Sepang keine Chance, den Spanier zu schlagen. Ein Punkt trennt die Beiden vor dem Finale in zwei Wochen.

