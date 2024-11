Enea Bastianini trotz Podium: «Ich bin sauer»

Bastianini: Weiter um Platz 3 in der WM im Rennen – nach Platz 3 in Sepang

Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini sicherte sich im vorletzten MotoGP-Rennen der Saison Rang 3, hatte aber nach einem verpatzten Start keine Chance auf einen Fight gegen Pecco Bagnaia und Jorge Martin.

Enea Bastianini holte nach dem Sprint auch im Malaysia-GP von Sepang ein weiteres Podium – für den Italiener war es der 18. Podiumsplatz in der Königsklasse. Vor Bastianini und Marquez lieferten sich zunächst Jorge Martin und Pecco Bagnaia einen fantastischen Kampf, der die Fans in den ersten Runden von den Sitzen riss.

Nach dem Ausrutscher von Marc Marquez in Runde 7 erbte Bastianini den dritten Rang quasi kampflos. Bastianini hatte diesmal jedoch nicht den Speed, um auch nur ansatzweise mit dem Top-Duo mitzuhalten. Somit konnte er Bagnaia auch keine Schützenhilfe leisten. Der künftige Tech3-KTM-Fahrer musste seinerseits erst Franco Morbidelli abschütteln, nachdem er als Fünfter aus der ersten Runde gekommen war.

Als sich dann auch «Morbido» noch wie Marquez in Runde 7 einen Fehler leistete und weit zurückfiel, war es für Bastianini auf Rang 3 ein relativ ruhiges Rennen – auch von hinten gab es keinen Druck mehr. «Wir waren wie schon am Samstag leider nicht siegfähig», knurrte Bastianini. «Es hat am Kurveneingang einfach zu viel gefehlt. Wenn du dich so fühlst, dann musst du einfach nur das Rennen irgendwie retten.»

Der ehemalige Moto2-Weltmeister redete nicht lange um den heißen Brei herum: «Ich bin nicht zufrieden, habe viel gekämpft mit dem Bike, während des Wochenendes. Es hat sich aber zum Sonntag hin nichts geändert - ich hatte gehofft, es würde besser werden.»

Bastianini weiß: «Am Ende war ich nur glücklich, dass ich im Rennen blieb, nachdem Marc gestürzt ist. Ich war im Scheitelpunkt einfach zu langsam, konnte auch nicht mit Speed in die Kurven reinfahren. Es war unmöglich für mich, 100 Prozent zu geben – ich bin sauer.»

In Barcelona wird der Racer aus Rimini sein vorerst letztes Rennen mit der Ducati Desmosedici GP24 bestreiten und versuchen, gegen Marc Marquez noch WM-Rang 3 zu holen. Durch den Sturz von Marquez fehlt Bastianini nur noch ein Punkt auf den Spanier. Marquez kam mit der verbogenen Gresini-Ducati noch als Zwölfter an. Bastianinis Fazit: «Wir haben ja jetzt noch das Rennen in Barcelona, da müssen wir nochmals versuchen, mehr herauszuholen.»

Ergebnisse MotoGP Sepang, Rennen (3. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 19 Runden in 38:04,563 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,141 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +10,484

4. Alex Marquez (E), Ducati, +12,230

5. Pedro Acosta (E), KTM, +13,699

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +16,245

7. Maverick Vinales (E), Aprilia, +19,447

8. Alex Rins (E), Yamaha, +20,611

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,994

10. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,174

11. Johann Zarco (F), Honda, +25,625

12. Marc Marquez (E), Ducati, +27,276

13. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +27,604

14. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,949

15. Luca Marini (I), Honda, +28,838

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +38,847

17. Andrea Iannone (I), Ducati, +47,599

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +48,956

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 5 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 14 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 19 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 19 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sepang, Sprint (2. November):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 10 Runden in 19:49,230 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,913 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,010

4. Alex Marquez (E), Gresini Ducati, +6,575

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,917

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,957

7. Brad Binder (ZA), KTM, +11,015

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,834

9. Pedro Acosta (E), KTM, +12,091

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,840

11. Alex Rins (E), Yamaha, +14,901

12. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +15,224

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +17,115

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +18,603

15. Luca Marini (I), Honda, +19,090

16. Joan Mir (E), Honda, +20,204

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,711

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +23,814

19. Andrea Iannone (I), Ducati, +25,898

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +29,778

– Johann Zarco (F), Honda, 3 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 38 von 40 Rennen:

1. Martin, 485 Punkte. 2. Bagnaia 461. 3. Marc Márquez 369. 4. Bastianini 368. 5. Binder 206. 6. Acosta 209. 7. Viñales 189. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 161. 10. Alex Márquez 155. 11. Aleix Espargaro 146. 12. Bezzecchi 144. 13. Quartararo 108. 14. Miller 84. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 53. 18. Rins 31. 19. Nakagami 31. 20. A. Fernández 27. 21. Mir 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 685 Punkte. 2. KTM 316. 3. Aprilia 285. 4. Yamaha 119. 5. Honda 73.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 829 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 649. 3. Gresini Racing 524. 4. Aprilia Racing 335. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 309. 6. Red Bull KTM Factory Racing 290. 7. Red Bull GASGAS Tech3 236. 8. Monster Energy Yamaha 139. 9. Trackhouse Racing 137. 10. LCR Honda 84. 11. Repsol Honda Team 36.