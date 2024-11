Barcelona, FP1: Kollision des GASGAS-Duos – Honda 1!

Takaaki Nakagami aus dem Team Idemitsu Honda LCR sorgte im ersten freien MotoGP-Training in Barcelona am Freitagvormittag für die überraschende Bestzeit – trotz eines Sturzes.

Die erste MotoGP-Session am Freitagvormittag ist ein echtes freies Training, in dem die Fahrer und Teams 45 Minuten lang an der Abstimmung der Motorräder arbeiten können. Um Positionen geht es am Freitag erst ab 15 Uhr MEZ, wenn im Zeittraining um den direkten Einzug ins Qualifying 2 gekämpft wird. Das gelingt nur den Top-10, der Rest des Feldes muss am Samstag den Umweg über das Q1 nehmen, aus dem die beiden Schnellsten dann noch ins Q2 einziehen.



Nach vier Minuten rutschte Michele Pirro (VR46 Ducati) im FP1 in Kurve 4 aus, der Ducati-Testfahrer ist in Katalonien als Ersatz für den operierten Fabio Di Giannantonio dabei. Zwei Minuten später kollidierten die beiden GASGAS-Piloten Pedro Acosta und Augusto Fernandez am Ausgang von Kurve 5 und stürzten, was zur Unterbrechung der Session führte, weil die Motorräder geborgen und beschädigte Airfences ausgetauscht werden mussten.



Bis die Strecke von Dreck, Gras und Kies gereinigt war, vergingen zehn Minuten. Bei 13 Grad Celsius Lufttemperatur sorgte Alex Marquez anschließend mit 1:40,915 min für die erste nennenswerte Bestzeit.



Zur Halbzeit lag Acosta winzige 0,003 sec vor Alex Marquez an der Spitze, 18 min vor Schluss versenkte Takaaki Nakagami an seinem letzten Wochenende als MotoGP-Stammfahrer seine LCR-Honda in Kurve 2 im Kies.



Zwei Minuten vor Schluss katapultierte sich der Japaner mit neuen Reifen mit der RC213V mit 1:40,501 min an die Spitze. Nakagami blieb bis zum Fallen der schwarz-weiß-karierten Flagge vorne, 0,411 sec vor dem Zweiten Acosta und weitere drei Tausendstelsekunden vor Alex Marquez.



Der Circuit de Catalunya bietet bei den niedrigen Temperaturen kaum Grip, die Bestzeit ist 2,3 sec vom Rundenrekord 1:38,190 min (Aleix Espargaro, Aprilia, 2024) entfernt.



WM-Leader Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) wurde Fünfter, Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) minimal langsamer Siebter. Der Italiener stürzte nach seinem Probestart beim Anbremsen auf Kurve 1 in seiner Auslaufrunde.



Honda-Testfahrer Stefan Bradl ist in Barcelona zum sechsten Mal in dieser Saison mit Wildcard dabei und hat allerhand neues Material zu probieren.

Ergebnisse MotoGP Barcelona, FP1 (15. November):

1. Takaaki Nakagami (J), Honda, 1:40,501 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,411 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +0,414

4. Brad Binder (ZA), KTM, +0,451

5. Jorge Martín (E), Ducati, +0,470

6. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,568

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,582

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,626

9. Jack Miller (AUS) KTM, +0,677

10. Marc Márquez (E), Ducati, +0,695

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,745

12. Luca Marini (I), Honda, +0,858

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,895

14. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,897

15. Johann Zarco (F), Honda, +0,980

16. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,007

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,152

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,210

19. Joan Mir (E), Honda, +1,216

20. Michele Pirro (I), Ducati ,+1,397

21. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,437

22. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,569

23. Stefan Bradl (D), Honda, +1,769