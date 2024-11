Bekenntnis von Davide Tardozzi: Das wäre Schmerz pur

Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi trägt sein Herz stets auf der Zunge. SPEEDWEEK.com traf sich mit dem Italiener in Montmelo und sprach über den MotoGP-Showdown zwischen Jorge Martin und Pecco Bagnaia.

Jorge Martin aus dem Satelliten-Team Prima Pramac Ducati hält vor dem MotoGP-Finale in Katalonien am kommenden Wochenende alle Trümpfe in der Hand. 24 Punkte liegt der 26-jährige Spanier vor Verfolger und Titelverteidiger Pecco Bagnaia aus dem Ducati-Werksteam.

«Es ist offensichtlich, dass das sehr schmerzhaft für mich wäre», antwortete Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi auf die Frage, wie er mit einer Niederlage gegen Martin klarkäme. «Ich muss Ducati und das Team Lenovo trennen. Ich bin glücklich, wenn Ducati gewinnt; ich bin aber auch Lenovo-Teammanager. Es wäre schade, weil Pecco gezeigt hat, dass er sehr schnell ist und die Nummer 1 verdient. Klar ist aber auch, dass er zu viele Fehler gemacht hat. Deshalb führt Martin in der Meisterschaft. Er hat in den bislang 19 Events gute Leistungen gezeigt. Er gewann weniger Rennen, stand aber öfter auf dem Podium. Deshalb gewinnt er wahrscheinlich den Titel – wir werden sehen. Wenn ihm das gelingt, dann gewinnt er, weil er besser war.»

Plagt es dich zusätzlich, wenn ein Ducati-Pilot aus einem anderen Team gewinnt? Wäre es leichter, wenn euch ein Fahrer eines anderen Herstellers den Titel abnehmen würde, fragte SPEEDWEEK.com beim 65-Jährigen nach.



«Ich will, dass Ducati gewinnt, das ist klar», unterstrich Tardozzi. «Ich bin nicht so dumm und würde sagen, dass es besser wäre, wenn ein Honda-Fahrer gewinnt, statt einem Ducati-Fahrer aus einem Satelliten-Team – nein. Ich trage Ducati im Herzen, wir haben dieses Jahr unglaubliche Leistungen gezeigt. Keine andere Marke hat in der MotoGP-Ära jemals solche Ergebnisse erobert wie Ducati 2024. Wir haben einen Rekord nach dem anderen geholt.»

Tardozzi hat auch eine Erklärung für die vielen Stürze des zweifachen Weltmeisters Bagnaia. «Jorge und Pecco haben sich gegenseitig ans Limit gebracht», holte der Italiener etwas aus. «Aber einige der Stürze geschahen, weil Pecco zu viel Selbstvertrauen hat. Es gibt viele Fahrer, die sind schnell, du musst ihnen aber ständig sagen, dass sie schnell und stark sind – Pecco weiß es. Manchmal wird das zu einem Problem. Wie hier in Barcelona im vergangenen Mai, als er das Rennen bis fünf Kurven vor Schluss mit drei Sekunden Vorsprung angeführt hat. Das lässt mich denken, dass er zwar ein Champion ist, aber einen weiteren Schritt machen muss.»

«Ich glaube, dass ihm das nächstes Jahr gelingen wird», meinte Tardozzi abschließend. «Er hat seinen Zenit noch nicht erreicht. 2021 war er WM-Zweiter, weil er in Misano einen Fehler machte. Wir wissen nicht, wie die Saison sonst ausgegangen wäre. 2022 gewann er, obwohl er zu Saisonbeginn Fehler machte. Er gewann 2023, kam mit einem üblen Crash in Barcelona klar und erlebte eine schwierige zweite Saisonhälfte. Mal sehen, wie es dieses Jahr ausgeht. Ob er gewinnt oder nicht, auch dieses Jahr hat ihm etwas gelehrt. Das Beste an Pecco ist, dass er nicht das Gefühl hat, angekommen zu sein. Er denkt, dass er weiterhin wachsen muss. So etwas schätze ich an einem Champion sehr. Was immer am Sonntag passiert, er wird zweimal Champion und zweimal Zweiter sein, oder dreimal Champion und einmal Zweiter. Und das in vier Jahren. Seit Aragon 2021 hat er beinahe die Hälfte der Rennen am Sonntag gewonnen. Was soll man über Pecco sagen? Er ist ein Champion!»

WM-Stand nach 38 von 40 Rennen:

1. Martin, 485 Punkte. 2. Bagnaia 461. 3. Marc Márquez 369. 4. Bastianini 368. 5. Binder 206. 6. Acosta 209. 7. Viñales 189. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 161. 10. Alex Márquez 155. 11. Aleix Espargaro 146. 12. Bezzecchi 144. 13. Quartararo 108. 14. Miller 84. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 53. 18. Rins 31. 19. Nakagami 31. 20. A. Fernández 27. 21. Mir 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 685 Punkte. 2. KTM 316. 3. Aprilia 285. 4. Yamaha 119. 5. Honda 73.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 829 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 649. 3. Gresini Racing 524. 4. Aprilia Racing 335. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 309. 6. Red Bull KTM Factory Racing 290. 7. Red Bull GASGAS Tech3 236. 8. Monster Energy Yamaha 139. 9. Trackhouse Racing 137. 10. LCR Honda 84. 11. Repsol Honda Team 36.