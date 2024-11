Aussteiger Espargaro (4.): «Ich war der Schnellste!»

Aprilia-Held Aleix Espargaro verfehlte das Podium im MotoGP-Sprint von Barcelona nur knapp. Der Katalane sprach danach über den verkorksten Start in sein vorletztes Rennen als Stammfahrer des MotoGP-Zirkus.

Der MotoGP-Sprint auf dem Circuit de Catalunya von Barcelona war das vorletzte Rennen von Aleix Espargaro als offizieller Rennfahrer. Der Katalane beendete die Jagd nach einem sehr verhaltenen Start auf Rang 4. Auf einen Platz auf dem Podium und seinen engen Freund Jorge Martin fehlten dem 34-Jährigen aus Granollers nur 0,6 Sekunden.

Nachdem Aleix von Startplatz 2 losgewetzt war, kam er nur als Achter aus der ersten Runde zurück. Somit war zumindest für den Sprint der Traum von einem letzten Rennsieg dahin. «Ich war im Qualifying sehr fokussiert, wollte zudem auch Jorge mit in den Sog nehmen. Dann hatten wir Probleme mit der Wheelie-Kontrolle am Start – ich bis zum dritten Gang auf dem Hinterrad gefahren. Das war frustrierend, vor der ersten Kurve lag ich nur auf Position 12», erklärte der 35-Jährige.

Nach dem Rennen kam die Erleuchtung: «Ich war fast schockiert, als ich die Rundenzeiten sah - niedrige 1:39er! Wenn man die Startphase wegradiert, war ich der schnellste Pilot und hätte gegen Pecco um den Sieg fahren können. Aber so ist der Rennsport - wir haben am Sonntag noch eine Chance. Das Bike war am Limit, wir haben uns vorne für den harten Reifen entschieden, wie Pecco. Die Rundenzeiten waren wirklich schnell - gut genug, um im Q2 im Bereich von Platz 6 oder 7 zu landen.»

Im Ausblick auf das Rennen am Sonntag sagte der Vater von Zwillingen: «Was die Wahl des Vorderreifens angeht, habe ich noch Zweifel. Es geht dabei nur um die Linkskurven. Hinten ist der Soft-Reifen eine echte Option. Es ist mein letztes Rennen, ich denke daher, ich werde mich für Soft entscheiden. Wenn ich in den letzten paar Runden an Boden verlieren sollte, dann ist es halt so. Ich will aber Spaß haben, nicht lange warten oder spekulieren, sondern gleich schnell sein.»

Zum Titelkampf seines Kumpels Jorge Martin (Pramac Ducati) ergänzte Aleix: «Ich würde ihn gerne richtig weit vorne sehen. Wenn ich ihm helfen kann, den Titel zu gewinnen, wäre das sehr schön. Ich denke, der Druck ist für ihn sehr groß. Er wechselt nun zu einem anderen Hersteller – man weiß nicht, was auf einen zukommt. Er hat eine unglaubliche Gelegenheit. Ich will jetzt nicht sagen, dass so was nie mehr kommt. Aber es kann auch laufen wie bei Joan Mir. Jorge macht jedenfalls einen großartigen Job.»

Zum Abschluss seiner Rennkarriere steckt Espargaro damit in der Zwickmühle. Zum einen will er sich selbst mit einem Sieg verabschieden – zum anderen geht es ihm um die bestmögliche spanische Allianz für Jorge Martin.

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Sprint (16. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 20:03,173 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,942 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +1,270

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +1,857

5. Alex Márquez (E), Ducati, +1,942

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,263

7. Marc Márquez (E), Ducati, +5,303

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +5,507

9. Brad Binder (ZA), KTM, +5,573

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,937

11. Johann Zarco (F), Honda, +7,413

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,344

13. Joan Mir (E), Honda, +9,387

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +9,652

15. Luca Marini (I), Honda, +11,838

16. Alex Rins (E), Yamaha, +13,217

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,017

18. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +17,746

19. Jack Miller (AUS), KTM, +18,533

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,153

21. Michele Pirro (I), Ducati, +20,547

22. Stefan Bradl (D), Honda, +24,604

– Pedro Acosta (E), KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 39 von 40 Rennen:

1. Martin, 492 Punkte. 2. Bagnaia 473. 3. Bastianini 377. 4. Marc Márquez 372. 5. Acosta 209. 6. Binder 207. 67. Viñales 189. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 165. 10. Alex Márquez 160. 11. Aleix Espargaro 152. 12. Bezzecchi 146. 13. Quartararo 108. 14. Miller 84. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 53. 18. Rins 31. 19. Nakagami 31. 20. A. Fernández 27. 21. Mir 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 697 Punkte. 2. KTM 317. 3. Aprilia 291. 4. Yamaha 119. 5. Honda 73.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 850 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 657. 3. Gresini Racing 532. 4. Aprilia Racing 341. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 311. 6. Red Bull KTM Factory Racing 291. 7. Red Bull GASGAS Tech3 236. 8. Monster Energy Yamaha 139. 9. Trackhouse Racing 137. 10. LCR Honda 84. 11. Repsol Honda Team 36.