MotoGP-Sprint Barcelona: Bagnaia fertigte Martin ab 16.11.2024 - 15:35 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Erste Kurve: Kurz führt Enea Bastianini der Zweiter wird © Gold & Goose Wie beim letzten Catalunya-GP: Platz 4 für Aleix Espargaro beim letzten Sprint © Gold & Goose Pecco Bagnaia stürmt zum Sieg in Catalunya Zurück Weiter

Weltmeister Francesco Bagnaia tat, was zu tun war: In Kurve 1 übernahm die #1 das Kommando und gab die Führung nicht mehr her. Jorge Martin landet hinter Bastianini auf Platz 3. Die WM-Entscheidung fällt im Grand Prix.