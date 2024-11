Fabio Quartararo: Auf der Yamaha hilft nur Risiko

Yamaha-Hoffnungsträger Fabio Quartararo verbrachte den Großteil des MotoGP-Sprintrennens in Barcelona in einer starken Ducati-Gruppe und konnte danach von einem riskanten Manöver gegen Marco Bezzecchi berichten.

Fabio Quartararo zeigte im MotoGP-Sprint von Barcelona eine sehr gelungene Anfangsphase und war von Startplatz 10 kommend am Ende von Runde 1 plötzlich Sechster. Später kämpfte er in der Ducati-Gruppe mit Marc Marquez (Gresini), Franco Morbidelli (Pramac) und Marco Bezzecchi (VR46), ehe ihn Bezzecchi drei Runden vor Schluss wieder kassierte.

Im letzten Umlauf musste der Weltmeister von 2021 auch noch Brad Binder (Red Bull KTM) ziehen lassen. Fabio verpasste als Zehnter die WM-Punkte im letzten Sprint der Saison nur um 0,4 sec, war aber um knapp acht Sekunden schneller als sein spanischer Yamaha-Teamkollege Alex Rins. «Der eine WM-Punkt hätte nichts an diesem Rennen geändert», knurrte Fabio. «Wir hatten die Pace, um schneller zu sein, waren aber ganz klar blockiert, denn leider konnte ich nicht überholen. Das Potenzial war recht gut, aber es hat sehr viel Haftung und Leistung gefehlt, um mit den Jungs tatsächlich kämpfen zu können. Es war jedoch besser, als noch im Mai hier. Es war auch schön, Marc recht knapp vor mir zu sehen, als er in der ersten Runde ein Problem hatte.»

Vier Runden vor dem Ende presste sich Fabio sehenswert mit viel Schräglage und Gefühl innen an Bezzecchi vorbei. «Das war eigentlich kein echtes Überholmanöver», beurteilte der Südfranzose die Aktion, als er am Ausgang von Kurve 4 innen durchwischte. «Man riskiert in so einem Fall einfach alles. Ich wusste auch nicht, ob wir uns berühren. Es ist wirklich schwierig – unser Topspeed ist so niedrig und der Grip noch schlechter. Wir arbeiten daran, aber diese Piste ist in diesen beiden Aspekten sehr anspruchsvoll.»

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Sprint (16. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 20:03,173 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,942 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +1,270

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +1,857

5. Alex Márquez (E), Ducati, +1,942

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,263

7. Marc Márquez (E), Ducati, +5,303

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +5,507

9. Brad Binder (ZA), KTM, +5,573

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,937

11. Johann Zarco (F), Honda, +7,413

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,344

13. Joan Mir (E), Honda, +9,387

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +9,652

15. Luca Marini (I), Honda, +11,838

16. Alex Rins (E), Yamaha, +13,217

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,017

18. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +17,746

19. Jack Miller (AUS), KTM, +18,533

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,153

21. Michele Pirro (I), Ducati, +20,547

22. Stefan Bradl (D), Honda, +24,604

– Pedro Acosta (E), KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 39 von 40 Rennen:

1. Martin, 492 Punkte. 2. Bagnaia 473. 3. Bastianini 377. 4. Marc Márquez 372. 5. Acosta 209. 6. Binder 207. 67. Viñales 189. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 165. 10. Alex Márquez 160. 11. Aleix Espargaro 152. 12. Bezzecchi 146. 13. Quartararo 108. 14. Miller 84. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 53. 18. Rins 31. 19. Nakagami 31. 20. A. Fernández 27. 21. Mir 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 697 Punkte. 2. KTM 317. 3. Aprilia 291. 4. Yamaha 119. 5. Honda 73.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 850 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 657. 3. Gresini Racing 532. 4. Aprilia Racing 341. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 311. 6. Red Bull KTM Factory Racing 291. 7. Red Bull GASGAS Tech3 236. 8. Monster Energy Yamaha 139. 9. Trackhouse Racing 137. 10. LCR Honda 84. 11. Repsol Honda Team 36.