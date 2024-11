Ende einer Ära: Das letzte Rennen von Stefan Bradl

Nach 19 Jahren schloss sich für Stefan Bradl in Barcelona der Kreis: 2005 fuhr er auf dem Circuit de Catalunya mit Wildcard seinen ersten Grand Prix, am 17. November 2024 in der MotoGP-Klasse seinen letzten.

Stefan Bradls wichtigste Karrierestationen: 2005 Deutscher 125er-Meister, 2007 Spanischer Champion in der damals kleinsten GP-Klasse. Er eroberte in der 125er-WM sechs Top-3-Ergebnisse, darunter zwei Siege. In der Moto2 hat er fünf Siege, zwölf Podestplätze und sieben Poles vorzuweisen und als Weltmeister 2011 seinen größten Erfolg erzielt.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Márquez und Aleix Espargaró © Gold & Goose Pedro Acosta und Marco Bezzecchi © Gold & Goose Aleix Espargaro © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pecco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Jorge Martin holt sich den Weltmeister-Titel © Gold & Goose Weltmeister Jorge Martin © Gold & Goose Jorge Martin und Pecco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Jorge Martin © Gold & Goose Sieger Pecco Bagnaia © Gold & Goose Weltmeister Jorge Martin Zurück Weiter

Von 2012 bis 2016 war er Stammfahrer in der MotoGP, seit 2018 arbeitet der inzwischen 34-Jährige aus dem Regierungsbezirk Schwaben als Testfahrer für die Honda Racing Corporation. 53 Mal schaffte es Stefan in die Top-10 und ist damit der mit Abstand erfolgreichste Deutsche in der höchsten WM-Kategorie. In Laguna Seca/Kalifornien holte er 2013 als Zweiter hinter Marc Marquez einen Podestplatz und stand damals für das Team LCR Honda das einzige Mal auf Pole-Position in dieser Klasse. Die Weltmeisterschaft beendete er in diesem Jahr auf Platz 7, was seine Bestleistung darstellt.

Vor dem Barcelona-Wochenende hatte Bradl angekündigt, dass dies sein letzter Einsatz in der MotoGP sein werde, auch wenn sein HRC-Vertrag noch bis Ende 2026 läuft. Zukünftige Wildcard-Einsätze will er seinen neuen Testkollegen Aleix Espargaro und Takaaki Nakagami überlassen.

Es versteht sich von selbst, dass kein Rennfahrer bei seinem finalen Auftritt als Letzter den Zielstrich kreuzen will. Doch für Bradl stand schon vor dem Wochenende fest, dass Barcelona ein Test unter Rennbedingungen sein würde, somit hatte er zu keiner Sekunde eine Chance, eine konkurrenzfähige Darbietung abzuliefern.

Immerhin: Die ersten Runden konnte der Bayer Michele Pirro in Schach halten, der im Team VR46 statt dem operierten Fabio Di Giannantonio eine schnelle Ducati GP23 fuhr, mit der Marc Marquez das Rennen als Zweiter hinter Pecco Bagnaia und noch vor dem neuen Weltmeister Jorge Martin beendete.

«Nach dem ganzen Wochenende war mir relativ schnell klar, dass das von der Pace her nicht das Niveau ist, das ich halten kann», erzählte Bradl beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Während des Rennens sind ein paar Probleme aufgetreten, die ich prognostiziert hatte. Die haben mich viel Selbstvertrauen auf dem Motorrad gekostet und ich konnte sie nicht so leicht umfahren. Alles, was die Honda-Fahrer am Dienstag bekommen, ist definitiv ausgiebig getestet von mir und hält auch. Für mich war klar: Ich muss das Rennen sauber zu Ende fahren und ein Kapitel schließen. Das ist wichtig für mich, für meinen Kopf und meine Gedanken.»

«Intern im Testteam hatten wir das schon länger besprochen, gegenüber dem Hersteller wurde es am Donnerstag kommuniziert», erzählte der siebenfache GP-Sieger in Kurzfassung die Vorgeschichte des Wochenendes. «Das war jetzt keine brutal emotionale Geschichte, ich war ja kein permanenter Fahrer mehr. Es war eher etwas Persönliches für meine Crew, für mich und meinen Vater. Es war schön, dass er noch mal dabei war, ohne ihn wäre meine Karriere nicht möglich gewesen. Ihm hat es auch noch mal gefallen. Das war ein schöner Abschluss, was das Projekt Rennsport betrifft. Ich bin nach wie vor in einer luxuriösen Position und sehr zufrieden damit, dass ich in diesem Projekt involviert bin, weiter dieses Bike fahren werde und Tests habe.»

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Rennen (17. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 24 Runden in 40:24,740 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +1,474 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +3,810

4. Alex Márquez (E), Ducati, +5,322

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,753

6. Brad Binder (ZA), KTM, +7,081

7. Enea Bastianini (I), Ducati, +7,393

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,709

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,484

10. Pedro Acosta (E), KTM, +10,618

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,756

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,464

13. Jack Miller (AUS), KTM, +14,560

14. Johann Zarco (F), Honda, +19,469

15. Maverick Viñales (E), Aprilia, +22,195

16. Luca Marini (I), Honda, +23,890

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +23,960

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +29,001

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +29,145

20. Alex Rins (E), Yamaha, +30,138

21. Michele Pirro (I), Ducati, +37,295

22. Stefan Bradl (D), Honda, +47,654

– Joan Mir (E), Honda, 18 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Sprint (16. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 20:03,173 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,942 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +1,270

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +1,857

5. Alex Márquez (E), Ducati, +1,942

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,263

7. Marc Márquez (E), Ducati, +5,303

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +5,507

9. Brad Binder (ZA), KTM, +5,573

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,937

11. Johann Zarco (F), Honda, +7,413

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,344

13. Joan Mir (E), Honda, +9,387

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +9,652

15. Luca Marini (I), Honda, +11,838

16. Alex Rins (E), Yamaha, +13,217

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,017

18. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +17,746

19. Jack Miller (AUS), KTM, +18,533

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,153

21. Michele Pirro (I), Ducati, +20,547

22. Stefan Bradl (D), Honda, +24,604

– Pedro Acosta (E), KTM, 12 Runden zurück

WM-Endstand nach 40 Rennen:

1. Martin, 508 Punkte. 2. Bagnaia 498. 3. Marc Márquez 392 4. Bastianini 386. 5. Binder 217. 6. Acosta 209. 7. Viñales 170. 8. Alex Márquez 173. 9. Morbidelli 173. 160. 10. Di Giannantonio 165. 11. Aleix Espargaro 163. 12. Bezzecchi 153. 13. Quartararo 113. 14. Miller 87. 15. Oliveira 75. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 55. 18. Rins 31. 19. Nakagami 31. 20. A. Fernández 27. 21. Mir 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 722 Punkte. 2. KTM 327. 3. Aprilia 302. 4. Yamaha 124. 5. Honda 75.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 884 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 681. 3. Gresini Racing 565. 4. Aprilia Racing 353. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 318. 6. Red Bull KTM Factory Racing 304. 7. Red Bull GASGAS Tech3 242. 8. Monster Energy Yamaha 144. 9. Trackhouse Racing 141. 10. LCR Honda 86. 11. Repsol Honda Team 35.