Armes Deutschland: Stefan Bradls MotoGP-Abschied

Am Sonntag wird Stefan Bradl in Barcelona seinen 216. Grand Prix bestreiten, es wird aller Voraussicht nach sein letzter sein. Für den Honda-Testfahrer schließt sich nach 19 Jahren der Kreis.

2005 wurde Stefan Bradl auf KTM Deutscher 125er-Meister und absolvierte in Barcelona mit Wildcard seinen ersten Grand-Prix-Einsatz. 2010 stieg der Bayer in die Moto2-Klasse auf und wurde im Jahr darauf Weltmeister. Von 2012 bis 2016 war er Stammfahrer in der MotoGP.

Nach seinem missglückten Abstecher in die Superbike-WM 2017 kehrte Stefan ins MotoGP-Paddock zurück und absolvierte als Testpilot für die Honda Racing Corporation seit 2018 regelmäßig Wildcard-Einsätze oder sprang als Ersatzfahrer ein. So kamen 45 weitere MotoGP-Rennen zusammen, insgesamt werden es am Sonntag 131 sein.



53 Mal schaffte er es in die Top-10 und ist damit der mit Abstand erfolgreichste Deutsche in der höchsten WM-Kategorie. In Laguna Seca 2013 holte Bradl als Zweiter seinen einzigen Podestplatz und stand damals für das Team LCR Honda auch das einzige Mal auf Pole-Position in dieser Klasse. Die Weltmeisterschaft beendete er in diesem Jahr auf Platz 7, was seine Bestleistung darstellt. In der Moto2 hat er fünf Siege, zwölf Podestplätze und sieben Poles erobert. Hinzu kommen sechs Top-3-Ergebnisse in der 125er-WM, darunter zwei Siege.



Bradl wird am Sonntag seinen 216. Grand Prix absolvieren, aller Voraussicht nach sein letzter. Aleix Espargaro und Takaaki Nakagami bestreiten an diesem Wochenende ihre letzten Rennen als MotoGP-Stammfahrer, sie werden zukünftig Bradl bei der Entwicklung der RC213V unter die Arme greifen.



HRC hat den Testfahrervertrag mit Stefan im Juli bis Ende 2026 verlängert, «die Wildcard-Einsätze werden bei mir mit drei Testfahrern hinten runterfallen», sagte der 34-Jährige beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Das ist mein Wunsch. Wenn nach langer Zeit mein Vater mal wieder zu einem Rennen mitkommt, dann hat das einen Grund. Taka und Aleix sind noch aktive Grand-Prix-Fahrer, ich habe gegenüber Honda kommuniziert, dass ich nicht böse bin, wenn die beiden in Zukunft bevorzugt werden. Ich gehe schwer davon aus, dass das mein letztes Grand-Prix-Wochenende sein wird, so plane ich. Ich werde nicht jünger und vom Speed sind die anderen beiden ein bisschen schneller.»



Kategorisch ausschließen will der 34-Jährige allerdings nicht, dass wir ihn noch einmal in einem MotoGP-Rennen sehen. «Wenn einer ausfällt und sich der andere doof verletzt, dann kann ich niemals nie sagen. Marcel Hirscher und Lindsey Vonn haben auch ein Comeback gegeben. Realistisch gesehen muss ich aber so denken, dass das meine letzte Veranstaltung ist. Ich bleibe aber Testfahrer, damit bin ich auch sehr zufrieden und kann gut damit leben, wenn das mein letztes Grand-Prix-Wochenende ist. Dann würde sich der Kreis schön schließen: Durch die Umstände sind wir in Barcelona statt in Valencia, hier habe ich 2005 mein erstes GP-Rennen mit Wildcard bestritten, 19 Jahre später fahre ich mein letztes.»



Derzeit gibt es in den drei Hauptklassen im GP-Paddock mit dem Schweizer Noah Dettwiler in der Moto3 lediglich einen deutschsprachigen Stammfahrer – Besserung ist keine in Sicht.