Starker Einstand: Espargaro mit Honda in den Top-10

Für eine frühe positive Überraschung beim MotoGP-Test in Barcelona sorgte der neue Honda-Testfahrer Aleix Espargaro. Zur Halbzeit der wichtigen Veranstaltung liegt die Honda mit der #41 an der zehnten Position.

Viel beachtet in Barcelona ist auch der von Aprilia zu Honda übergelaufene Aleix Espargaro. Der Katalane, der am vergangenen Sonntag seinen letzten GP als MotoGP-Stammfahrer bestritten hatte, erschien nach kurzem Wechsel der Garderobe pünktlich zur Arbeit in der Honda-Box.

Im weißen Leder bestieg Espargaro gegen halb 11 die ganz in Schwarz gehaltenen Honda RC213V. In seiner neuen Funktion als Test- und Entwicklungsfahrer übernahm der 35-Jährige zunächst die zuletzt von Stefan Bradl bewegte Entwicklungsstufe.

Viel Zeit nahm sich Aleix Espargaro nicht. Bereits in seiner zweiten Session legte der Honda-Neuzugang gemeinsam mit Johann Zarco die besten Zeiten des Honda-Quintetts vor.

Zur Mittagszeit hatte die #41 bereits 26 Runden abgespult. Mit 0,9 sec Abstand auf Pecco Bagnaia lag der Testpilot an zehnter Stelle des Klassements. Vor dem Ende der dritten Session durchfuhr Espargaro einmal langsam die Boxengasse, um dann auch erstmals einen Startversuch mit dem neuen Bike zu absolvieren.

Am Nachmittag wird der Routinier auch erstmals mit weiteren Varianten auf die Strecke gehen um sich ein tieferes Bild vom Stand der Entwicklung zu machen. Mit dem beeindruckenden Tempo fällt die erste Kontaktaufnahme sehr vielversprechend aus.