MotoGP-Test: Richtzeit von Alex Marquez, Martin auf 9

Jack Miller tritt seinen Job bei Yamaha an

Wieder mit der #63 und neuem Look: Pecco Bagnaia

Ging erst spät und ganz in rot auf die Strecke: Marc Marquez

Nach zwei Stunden zeichnet sich ein erstes Bild der MotoGP-Kräfteverhältnisse ab. Alex Marquez und Pedro Acosta führen das Feld an. Jorge Martin kommt gut mit der Aprilia klar, Platz 9. Bagnaia und Marquez auf 6 und 7.

Der erste MotoGP-Pilot, der um kurz nach 10 auf die Strecke beschleunigte, war Ducati-Testfahrer Michele Pirro. Pirro, der auch letztes Wochenende den verletzten Fabio Di Giannantonio ersetzt hatte, steuert beim Test ebenfalls eine VR46-Ducati.

Betriebsamer wurde es auf dem Circuit de Catalunya erst gegen halb 11. Als die Temperaturen die 15-Grad-Marke erreicht hatten, folgten Luca Marini und dann als erster Debütant Miguel Oliveira auf der brandneuen Pramac-Yamaha.

Nach und nach füllte sich die Strecke und während die Kameras auf das Debüt von Jorge Martin gerichtet waren, zeigte Pedro Acosta auf der Werks-KTM eine erste ernsthafte 1:40er-Rundenzeit.

Als Jorge Martin um kurz vor Elf die erste Runde absolviert hatte, waren bis auf die Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia und Marc Marquez alle Piloten auf der Piste. Auch die Rookies Aldeguer (Gresini), Ogura (Trackhouse) und Chantra (LCR) schossen sich die nun doppelt so starken Untersätze ein. Den zunächst stärksten Eindruck hinterließ Fermin Aldeguer mit einer niedrigen 1:42er-Zeit.

Erst um 11.10 Uhr öffnete sich das Tor bei Ducati Lenovo und Marc Marquez ging unter großem Jubel der auch beim Test ernsthaft besetzten Haupttribüne erstmals als Ducati-Werkspilot auf die Piste. Wenig überraschend verschwendete die #93 keine Zeit. In seiner vierten von fünf Runden des ersten Runs schob sich der in Rot fahrende Spanier mit einer 1:40,7 an die siebte Stelle.

Bruder Alex, für Gresini jetzt mit der GP24 unterwegs, war derweil zur ersten Richtzeit des Tests gefahren. Um Punkt 12 führt die #73 die Zeitenliste mit einer 1:40,0 vor Pedro Acosta, Brad Binder, Franky Morbidelli, Fabio Quartararo und Pecco Bagnaia an. Jorge Martin hält sich nach 15 Runden auf der Aprilia RS-GP mit einer Sekunde Rückstand auf Platz 9. Sein neuer Teamkollege Marco Bezzecchi ist nur wenig langsamer und auf Rang 13 zu finden.

Auch die beiden Tech3-Neuzugänge Vinales und Bastianini drehen ihre Runden. Mit 1,1 und 1,3 Sekunden Abstand zur Spitze rangieren die frischen KTM-Piloten auf den Plätzen 14 und 18.

Problemlos verläuft auch das Debüt bei Pramac Yamaha. Oliveira und Miller haben zur Mittagzeit je drei Runs gefahren. Die beiden Debütanten auf der M1 fahren beide 1:41,1 und liegen damit auf den Rängen 19 und 20.

Auch ein Crash war am Vormittag zu verzeichnen. Trackhouse-Rookie Ai Ogura stürzte in Kurve 2, blieb aber unversehrt.

Lorenzo Savadori
Jorge Martin
Fabio Quartararo
Bagnaia und Bezzecchi
Pedro Acosta
Michele Pirro
Alex Márquez
Jack Miller
Raúl Fernández
Marco Bezzecchi
Fabio Quartararo
Marc Márquez
Miguel Oliveira
Luca Marini
Jorge Martin
Pecco Bagnaia
Franco Morbidelli
Maverick Vinales
Marc Márquez
Enea Bastianini
Alex Marquez

Ergebnisse MotoGP-Test Barcelona, 12 Uhr (19. November):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:40,006 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,053 sec

3. Brad Binder (ZA), KTM, +0,158

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,291

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,356

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,418

7. Marc Márquez (E), Ducati, +0,428

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,817

9. Jorge Martín (E), Aprilia, +1,014

10. Alex Rins (E), Yamaha, +1,043

11. Aleix Espargaró (E), Honda, +1,057

12. Luca Marini (I), Honda, +1,103

13. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,107

14. Maverick Viñales (E), KTM, +1,130

15. Michele Pirro (I), Ducati, +1,272

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,323

17. Joan Mir (E), Honda, +1,394

18. Enea Bastianini (I), KTM, +1,396

19. Miguel Oliveira (P), Yamaha, 1,604

20. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,635

21. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +2,109

22. Ai Ogura (J), Aprilia, +3,009

23. Somkiat Chantra (TH), Honda, +3,847

24. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +7,590