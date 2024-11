MotoGP-Nachwuchs 2025: Familie Binder vergrößert sich

Die Tochter von Jack Miller feierte bereits Geburtstag; Luca Marini ist frischer Vater und Ikone Valentino Rossi wird erneut Papa. Zum Start der MotoGP-Saison 2025 steht nun auch Nachwuchs im Hause Binder an.

KTM-Werksfahrer Brad Binder hat sich seinen Ruf als gnadenloser Racer hart verdient. Auf der Rennstrecke zählt der MotoGP-Pilot aus Südafrika zu den lauten Gestalten, die keine Chancen auslassen. Ob in der Moto3-Klasse, als Binder das Kunststück gelang, das gesamte Feld zu überholen (Jerez 2016) oder beim legendären Tanz auf Slicks am nassen Red Bull Ring, Binder hält sich auf der Strecke nur selten im Hintergrund.

Ohne einteiliges Leder verfolgt der KTM-Athlet eine gänzlich andere Strategie. Binder, wenn auch alles andere schüchtern, hält sich lieber im Hintergrund. Wie bereits bei seiner Hochzeit im Dezember 2023 hielt sich «BB33» selbst auch bei der jüngsten großen Nachricht zurück.

Während Binder am vergangenen Dienstag seiner Arbeit nachging und auf Platz 5 der Zeitenliste in Barcelona fuhr, hatte Gattin Courtney die Ankunft von Baby Binder angekündigt. Auf Social Media verriet das Model: Nach offiziellem Zeitplan werden Brad und Courtney Binder am 2. April Eltern.

Ein spannender Termin. Der Argentinien-Grand-Prix findet am 30. März statt, die nächste Runde in der Wüste vor Doha geht ab dem 10. April über die Bühne. Ob Brad Binder zum Zeitpunkt der Geburt auf dem Rennmotorrad sitzt, ist damit ungewiss. Sicher ist nur, auch Onkel Darryn wird im Falle eines Terminkonflikts nicht bei der Geburt vor Ort sein. Der jüngere Bruder des MotoGP-WM-Fünften startet im kommenden Jahr für Gresini Racing in der Moto2-WM.

Trotz gemeinsamer Wurzeln in Südafrika – die Hochzeit der Binders fand in der Nähe von Kapstadt statt – lebt das Ehepaar Binder überwiegend in Europa. Wie etliche andere Profisportler auch kehrt der 29-Jährige mit seiner Gattin nach den Rennen nach Andorra zurück. Das Fürstentum im Norden Spaniens hat sich als ideales Hauptquartier der MotoGP-Piloten etabliert.

Die Redaktion von SPEEDWEEK.com gratuliert und wünscht der Familie Binder alles Gute!