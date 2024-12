Alpine neuer Sponsor für Pramac-Yamaha

Das karbonschwarze Pramac-Bike bei den Tests in Barcelona

Laut einem Bericht bekommt die Pramac-Yamaha ab kommender Saison ein im Motorsport bereits bekanntes Sponsoring: Der französische Renault-Konzern sponsert mit seiner Sportwagenmarke Alpine das Bike.

Pramac bekommt einen neuen Hauptsponsor!

Ab 2025, also wenn Pramac das neue Satellitenteam von Yamaha wird und die Ducati-Familie verlässt, kommt auch gleichzeitig ein neuer großer Sponsor dazu. Der italienische Versicherer Prima bleibt erhalten – die Verlängerung bis Ende 2027 wurde bereits offiziell gemacht. Prima wird aber künftig ergänzt durch Alpine.

Alpine ist die Sportwagen-Marke des Renault-Konzerns und mit eigenen Teams in der Langstrecken-WM WEC und in der Formel 1 unterwegs. Nun zumindest als Sponsor auch der Schritt in die MotoGP. Offiziell ist das noch nicht, wurde aber bereits von Autosport berichtet.

Ein weiterer Schritt also von Renault-Konzernchef Luca de Meo, die französische Sportwagenmarke über Motorsport zu promoten. 2021 erfolgte in der Formel 1 das Rebranding des eigenen Werksteams von Renault zu Alpine. Ab 2026 wird Alpine allerdings kein Motorenhersteller mehr sein, sondern nur noch als Kundenteam fahren und einen Mercedes-Motor ankaufen.

Nun auch der Schritt in Richtung Zweirad, zumindest namentlich. Zum ersten Mal öffentlich zu sehen sein dürfte die Pramac-Lackierung mit Alpine-Sponsoring auf der Yamaha M1 bei den Tests in Sepang Anfang Februar.

2025 wird sich auch in der Besetzung bei Pramac einiges verändern: Weltmeister Jorge Martin und Franco Morbidelli verlassen beide das Team, die 2025er-Piloten für Pramac werden Miguel Oliveira und Jack Miller sein. Beide fuhren beim Test nach der Saison schon auf Yamaha – die dafür noch schlicht karbonschwarz mit nur wenigen Sponsorenlogos war.