Alex Marquez: Liebesurlaub in der Schweiz

Gresini-Ducati-MotoGP-Ass Alex Marquez gönnt sich mit seiner Partnerin Gabriela eine Auszeit rund um Luzern in der Schweiz und genießt dort die entspannte und vorweihnachtliche Stimmung.

Alex Marquez genießt die MotoGP-Pause auf besondere Weise. Der 28-jährige Spanier hat seine Heimat hinter sich gelassen, ist aber nicht in den Süden gejettet, sondern urlaubt mit seiner Freundin Gabriela Guzman in der Schweiz.

Ziel des zweifachen Weltmeisters aus dem Gresini-Ducati-Team und seiner Partnerin war die Gegend rund um Luzern.

Dort verbringt das Paar ruhige und entschleunigende Tage und saugt die vorweihnachtliche Atmosphäre der malerischen Innenstadt und der Adventmärkte auf. Neben dem Wellness-Bereich in ihrem Hotel genießen die Spanier auch ausgiebige Spaziergänge in der Gegend rund um den Vierwaldstättersee – inklusive Käse-Fondue-Dinner in einer stilvollen Ski-Gondel direkt am See. Auch auf der berühmten Kapellbrücke wurde natürlich für Fotos posiert.

Alex Marquez‘ Freundin Gabriela hat beruflich ebenfalls viel mit Sport zu tun – sie ist in der Marketing-Abteilung des Fußballvereines Atletico Madrid tätig, davor hat sie in Madrid Kommunikation studiert.

Alex und Gabriela sind seit dem Sommer liiert. Gabriela hat bereits den diesjährigen Sommerurlaub auf der Insel Menorca mit den Marquez-Brüdern und deren Freunden verbracht.

Für Marquez und seine MotoGP-Kollegen geht es im Februar wieder weiter. Von 5. bis 7. Februar gehen auf dem «Sepang International Circuit» die nächsten offiziellen MotoGP-Testfahrten über die Bühne.

«AM73» hat die laufende MotoGP-Saison 2024 dank starker Rennen und besserer Konstanz im Finish auf Platz 8 beendet.