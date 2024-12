Marc Marquez erstmals mit Ducati vor der Werbe-Kamera

Der achtfache Motorrad-Weltmeister Marc Marquez zeigte sich in Spanien erstmals als offizieller Botschafter seines neuen Arbeitgebers. Für ein Sponsor-Fotoshooting nahm er auf einer aktuellen Ducati Scrambler Platz.

Spaniens MotoGP-Ikone Marc Marquez hat im Zuge des Fan-Events «Ducati in Festa» in Bologna auch die heiligen Hallen der Ducati-Rennabteilung in Borgo Panigale besucht. Nun zeigte sich der 31-jährige Spanier auch erstmals bei einem privaten Auftritt auf einem käuflichen Ducati-Bike. Anlass waren die Dreharbeiten für seinen langjährigen privaten Sponsoring-Partner Allianz.

In dem kurzen Video sitzt Marquez vor neutralem Hintergrund auf einer schwarzen Ducati Scrambler Nightshift und gibt Hobby-Fahrern Tipps für sicheres Fahren in der kalten Jahreszeit. Der Versicherungs-Gigant ist ein langjähriger privater Sponsoring-Partner des populären Multi-Weltmeisters.

Für den Konzern absolviert Marquez mit seinem jüngeren Bruder Alex (28) auch jedes Jahr ein Motocross-Sichtungstraining mit jungen spanischen Motorrad-Talenten, die er dabei ebenfalls mit wertvollen Tipps versorgt.

Bei seinen vor allem in der Off-Season durchaus häufigen eigenen Cross-Sessions setzt Marquez wie Bruder Alex weiter auf eine in den eigenen Farben gebrandete Honda. Zuletzt tobten die Brüder mehrfach auf der Piste «El Bunker» außerhalb von Madrid um die Strecke und trafen dort auch auf MotoGP-Weltmeister Jorge Martin.

Auf der Desmosedici des Jahrganges 2025 wird Marc Marquez erst wieder im neuen Jahr in Malaysia sitzen. Von 5. bis 7. Februar gehen auf dem Sepang International Circuit die wichtigen offiziellen Abstimmungs-Tests der MotoGP über die Bühne. Übrigens: Marc war auch einer der ersten prominenten Gratulanten an Formel-1-Weltmeister Max Verstappen, dessen Freundin Kelly Piquet erstmals schwanger ist.