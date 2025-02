Oliveira: «Müssen das Beste aus der M1 herausholen»

Miguel Oliveira (Pramac Yamaha) erzielte am zweiten Tag des MotoGP-Tests in Sepang die achtschnellste Zeit. Seinen Fahrstil musste er bislang nicht allzu sehr an die Yamaha M1 mit Reihenvierzylinder-Motor anpassen.

Pramac-Yamaha-Pilot Miguel Oliveira war am ersten Tag des Sepang-Tests auf Rang 10 in der Zeitenliste zu finden, am Donnerstag steigerte er sich auf den achten Platz – er hatte 0,761 sec Rückstand auf den Tagesschnellsten Franco Morbidelli (Ducati). Seine Rundenzeiten konnte der Portugiese kontinuierlich verbessern, obwohl er nicht auf Zeitenjagd ging und den Fokus auf andere Dinge legte.

«Der Tag war gut und wir machten einen weiteren Schritt nach vorne. Wir konnten die Rundenzeit von gestern verbessern, ohne eine Zeitenjagd zu machen – das war etwas überraschend», grübelte Oliveira. «Wir haben uns auf die längeren Distanzen konzentriert und die Elektronik auf Rennbedingungen angepasst – das haben wir bisher noch nicht gemacht. Interessant war, dass wir einige Dinge schnell verbessern konnten. Es ist immer gut, für ein Rennwochenende gut vorbereitet zu sein.»

Seit Oliveira 2019 in die MotoGP gekommen ist, hat er immer Motorräder mit V4-Motor gefahren. Zuerst war er drei Jahre mit der KTM RC16 unterwegs, dann zwei Saisons mit der Aprilia RS-GP. 2025 wird er das erste Mal mit einem Bike mit Reihenvierzylinder-Motor an den Start gehen. Wie leicht fällt es ihm, sich darauf einzustellen? «Ich habe meinen Fahrstil deswegen nicht so sehr anpassen müssen, obwohl die Philosophie des Bikes so verschieden ist. Meine normale Fahrweise funktioniert mit der Yamaha», relativierte der 30-Jährige. «Aber ich bin bislang nur in Sepang richtig viel gefahren. Sobald wir nach einigen Rennwochenenden mehr Erfahrung haben, wird einiges zu tage kommen, was ich an meinem Fahrstil noch anpassen muss. Aber momentan funktioniert es sehr gut.»

Yamaha ist derzeit zweigleisig unterwegs – neben der Weiterentwicklung der M1 wurde auch die Entwicklung eines V4-Motors gestartet. «Wir müssen mit diesem Bike konkurrenzfähig sein und das Beste aus der M1 herausholen. Dort unternimmt Yamaha derzeit alle Anstrengungen – wir haben das Team und die Ingenieure, um das Beste zu erreichen und um neue Ideen auszuprobieren. Wir machen das auch, um während dieser Saison einen soliden Plan für die Zukunft zu erarbeiten», stellte Oliveira klar.

