Ai Ogura: «Wenn ich allein bin, genieße ich es»

Während andere Piloten auf Zeitenjagd gingen, konzentrierte sich Ai Ogura (Aprilia) beim Sepang-Test auf den Umgang mit den Michelin-Reifen. Die Lernkurve des MotoGP-Rookies zeigt steil nach oben.

MotoGP-Rookie Ai Ogura konnte seine Zeit am zweiten Testtag in Sepang etwas verbessern, er verlor auf den Tagesschnellsten Franco Morbidelli dennoch 1,401 sec. Der Moto2-Weltmeister ging am Mittwoch nicht auf Zeitenjagd, er konzentrierte sich auf seine Rennperformance.

«Wir fuhren heute hauptsächlich mit gebrauchten Reifen. Wir hatten einen Long-Run und konzentrierten uns darauf.» Der Japaner fuhr am Ende des Tages 16 Runden am Stück, seine Rundenzeiten bewegten sich im Bereich hoher 1:59er und niedriger 2:00er-Zeiten. Eine Renndistanz in Sepang entspricht 19 Runden.

Wie kam Ogura mit dem nachlassenden Reifengrip zurecht? «Im Vergleich zu den Moto2-Reifen von Pirelli verhält sich der Hinterreifen ähnlich. In den letzten Runden fühlten sich die Reifen weniger problematisch an als beim vorherigen Shakedown-Test», erklärte der 24-Jährige, der das Verhalten des Hinterreifens nun besser versteht. Dabei lernt er mit jedem weiteren Run dazu.

Ogura hat inzwischen einige Runden auf der Aprilia RS-GP absolviert. Entspricht der Einstieg in die MotoGP seinen Erwartungen? «Ja. Wir kommen Schritt für Schritt voran. Wenn ich allein auf der Strecke bin, genieße ich es, aber mit den anderen Fahrern ist es ein Konkurrenzkampf», meinte er.

Da die Aprilia-Piloten Jorge Martin und Raul Fernandez verletzungsbedingt den Sepang-Test abbrechen mussten, ging Testfahrer Lorenzo Savadori auf die Strecke, um einen Teil des geplanten Testprogramms für Aprilia zu übernehmen. Hat sich durch die Ausfälle auch Oguras Testplan mit Trackhouse verändert? «Nein. Wir verfolgen den Plan, den wir vor dem Start der offiziellen Tests festgelegt haben.»

