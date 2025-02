Brad Binder verzweifelt: Vibrationen immer noch da

Brad Binder arbeitete beim dreitägigen MotoGP-Test in Sepang akribisch an seiner KTM RC16. Trotz 182 Runden und neuer Komponenten blieben Probleme ungelöst; in Thailand soll das Rennpaket weiter optimiert werden.

Drei Tage lang lief der offizielle Sepang-Test der MotoGP. Brad Binder spulte auf seiner KTM RC16 insgesamt 182 Runden ab – eine Distanz von 1008 Kilometern oder neun Grands Prix. In der kombinierten Zeitenliste landete er mit 1,121 sec Rückstand auf Alex Marquez (Gresini Ducati) auf Platz 13.

«Wir hatten viel zu tun in den vergangenen Tagen», berichtete ein leicht erschöpft klingender Binder. «Wir haben viele verschiedene Einstellungen probiert, zahlreiche Dinge getestet und ein tieferes Verständnis dafür gewonnen, in welchen Bereichen wir am Bike etwas ändern müssen. Das waren drei positive Tage. Nur das Ergebnis ist nicht das, was ich mir gewünscht hätte.»

Am dritten Tag versuchte der KTM-Pilot in den Morgenstunden eine schnelle Runde zu setzen, doch das Vorhaben gelang nicht. Am Nachmittag widmete er sich neuen Aufgaben. «Ich glaube, die Richtung stimmt, und wenn wir so weitermachen, haben wir eine gute Ausgangslage, wenn die Rennen starten.»

Ein bekanntes Problem der KTM bleiben Vibrationen, an deren Beseitigung das Team intensiv arbeitet. Während der drei Tage testete es verschiedene Lösungsansätze und sammelte Daten, um mehr über die Ursache zu erfahren. Binder sprach von leichten Verbesserungen, doch das Problem sei weiterhin vorhanden.



«Es gibt nichts, was dieses Problem verschwinden lässt», gab der Südafrikaner unumwunden zu. Ein neu gestalteter Sitz sowie ein überarbeitetes Heck brachten keine endgültige Lösung.

Am kommenden Mittwoch und Donnerstag geht es mit dem zweitägigen MotoGP-Test in Buriram weiter. Dort will KTM das Rennpaket weiter verfeinern. «Ich bin mir nicht sicher, ob Thailand der beste Ort zum Testen ist», gab Binder zu bedenken. «Doch es ist, wie es ist. Wir testen dort. Und: Unser erstes Rennen findet dort statt. Was auf einer Strecke funktioniert, sollte auch auf anderen funktionieren.»

Dass die KTM RC16 über einiges Potenzial verfügt, offenbarte Red-Bull-Teamkollege Pedro Acosta, der den Sepang-Test mit 0,682 sec Rückstand als Sechster abschloss.